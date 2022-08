Apre oggi il nuovo ospedale di Milano

Porte aperte. È stato "inaugurato" alla mezzanotte e un minuto di oggi, lunedì 22 agosto, il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio che si trova a Mind, nell'area che aveva ospitato l'Expo.

Questo è solo il primo passo che nelle prossime settimane porterà alla nascita del nuovo Irccs - istituti di ricovero e cura a carattere scientifico -

in una struttura alta 16 piani che affacciano direttamente sul Decumano e che ne fanno l'ospedale più alto d'Europa. Contemporaneamente verranno chiusi l'istituto ortopedico Galeazzi e l'istituto clinico Sant'Ambrogio, che verranno fusi nella nuova "creatura". Il nuovo pronto soccorso si trova in via Cristina Belgioioso 173 e - hanno fatto sapere dal gruppo San Donato, che ha in gestione l'ospedale - "sarà possibile accedere dagli ingressi denominati Cargo 8 e Cargo 10".

Sempre a partire da oggi "tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche verranno programmate nel nuovo Irccs ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio a Mind e contemporaneamente - hanno chiarito dalla direzione sanitaria - cesseranno definitivamente nei due ospedali Irccs istituto ortopedico Galeazzi e istituto clinico Sant’Ambrogio". Il primo passo è già stato compiuto.