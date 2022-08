Nasce il nuovo ospedale di Milano (il più alto d'Europa)

L'ora "X". Lunedì, giorno di Ferragosto, alle ore 23.59, chiudono definitivamente i pronto soccorso dell’Irccs istituto ortopedico Galeazzi di via Riccardo Galeazzi 4 e dell’istituto clinico Sant’Ambrogio di via Luigi Giuseppe Faravelli 16.

Le due strutture, come ormai annunciato da tempo, si trasferiranno infatti nel nuovo complesso di Mind, nell'ex area Expo, dove troveranno posto in quello che sarà l'ospedale più alto d'Europa, con i suoi 16 piani che affacciano direttamente sul Decumano.

"Il nuovo pronto soccorso unificato dell’Irccs ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio - hanno fatto sapere dalla direzione sanitaria - entrerà in funzione lunedì 22 agosto alle ore 00.01, in via Cristina Belgioioso 173 a Milano" e "sarà possibile accedere al pronto soccorso dagli ingressi denominati Cargo 8 e Cargo 10". I due pronto soccorso resteranno quindi chiusi per una settimana - giusto il tempo del trasloco - per poi riaprire nella loro nuova sede, che "riunisce l’eccellenza in campo ortopedico del Galeazzi e l’esperienza in ambito cardiovascolare della Sant’Ambrogio".

E proprio dal 22 agosto inizierà poi una nuova fase dello spostamento. Da quel giorno, hanno concluso dalla direzione sanitaria del nuovo istituto, che "ricade" sotto il gruppo San Donato, "tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche verranno programmate nel nuovo Irccs ospedale Galeazzi Sant’Ambrogio a Mind e contemporaneamente cesseranno definitivamente nei due ospedali".