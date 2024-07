Un nuovo palazzo al posto del borgo storico e del teatro: la rivolta degli abitanti

Protesta dei residenti nel borgo di Cagnola (zona Accursio) contro due progetti di sviluppo immobiliare in via Bodoni (civici 11 e 13) e in via della Bindellina, che porterà ad abbattere alcuni edifici, tra cui un piccolo spazio teatrale gestito, fino a poco tempo fa, da associazioni di quartiere, per fare posto a nuove costruzioni residenziali. I cittadini che vivono nel quartiere si sono riuniti nel "Comitato Bindellina" e, il 3 luglio, hanno organizzato una manifestazione dallo slogan "Fuori gli speculatori dal quartiere".

"La gente della Cagnola risponde alla violenza delle immobiliari, proponendo un percorso diverso", si legge in un post pubblicato dal circolo Arci Traverso: "Ok alla riqualificazione della via ma tenendo conto della storia, delle volumetrie e del verde ma soprattutto rivendicando la salvaguardia del teatro di via bodoni che deve tornare a essere uno spazio a uso collettivo e pubblico".

Il capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale, Tommaso Gorini, ha promesso che se ne occuperà a Palazzo Marino. "I vecchi palazzi, abbandonati strategicamente dai proprietari, sarebbero demoliti", ha dichiarato: "Anche il piccolo teatro che, per un secolo, è stato lo spazio sociale del quartiere, verrebbe distrutto per realizzare la rampa d'accesso delle nuove residenze. Non siamo contro la riqualificazione, ma chiediamo di preservare lo storico presidio sociale del quartiere e la sua funzione".

Di "scempio urbanistico" ha parlato il consigliere regionale del Patto Civico Luca Paladini, secondo cui "vogliono costruire l'ennesimo palazzo solo per ricchi. Vogliono buttare giù una villetta storica che ha accompagnato la vita sociale di più generazioni, vogliono abbattere alberi. Milano è una città che deve ripensarsi, ma non può farlo espellendo fasce di popolazione che non se la possono permettere. La villetta storica che vogliono abbattere è stata teatro di lotte sindacali, luogo di artisti, sede dell'Arcigay locale, spazio di mille corsi. Un punto di riferimento sociale di un quartiere".

Pelucchi (Municipio 8): "Cambiare le regole del Pgt"

Parole simili dalla presidente del Municipio 8, Giulia Pelucchi, che a MiaNews ha dichiarato di essere "totalmente contraria all'operazione edilizia di via Bodoni", aggiungendo che il Municipio ha dato indicazione negativa tramite il suo rappresentante nella commissione paesaggistica. "Si tratta di un'area privata e la nostra competenza si ferma lì", ha commentato, spiegando però di avere già incontrato il comitato di cittadini e di avere chiesto un incontro urgente con l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi.

"Con lui - ha continuato Giulia Pelucchi - siamo già in contatto per fermare un'altra operazione edilizia in via delle Ande, al Gallaratese, che ha ricevuto il voto contrario unanime del consiglio di Municipio. Ciò dimostra l'urgenza di rivedere velocemente le regole del Pg". In via delle Ande un privato vorrebbe abbattere un fabbricato di un piano con negozi (tutti chiusi) per erigere una palazzina di sei piani, in un punto in cui la densità abitativa è molto alta e gli spazi sono estremamente stretti.