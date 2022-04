In Stazione centrale a Milano prima 'parkin' station' da 400 posti

Un nuovo parcheggio con 400 posti, ma non solo. Alla Stazione Centrale di Milano arriva Parkin' Station, un'area di sosta e di scambio intermodale, in grado di ospitare 425 auto, dotata di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, stalli e posti per la mobilità condivisa e raccordi con ciclovie e percorsi pedonali, nonché in futuro, di una velostazione.

La struttura, che a Milano ha visto investire 15 milioni, è stata presentata venerdì 8 aprile vedendo gli interventi di Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e Vera Fiorani, amministratrice delegata di Rete ferroviaria italiana. L'hub, dopo Milano, verrà inaugurato anche a Roma Termini e Napoli Centrale. L'obiettivo di questi spazi, sarà trasformare le stazioni in punti di scambio intermodale, del sistema Maas, che unifica tutti i mezzi di trasporto (pubblici e privati) attraverso un'unica app, e tra treni, mobilità dolce e trasporto pubblico locale.

Ala base del progetto Parkin' Station la volontà di ridurre le auto private a favore di una mobilità condivisa e meno inquinante, che comprende bici e mezzi elettrici. Il parcheggio ha sede nell'ex magazzino Cm7, da tempo inutilizzato e inizialmente destinato alla movimentazione di vagoni merci, per poi divenire tristemente famoso come luogo di raccolta di migliaia di ebrei che tra il 1943 ed il 1945 furono deportati verso i campi di concentramento, stipati su convogli in partenza dal 'binario 21'. Una parte dello spazio, infatti, è stata già da tempo trasformata in un luogo della memoria, con la realizzazione del limitrofo museo della Shoah, inaugurato nel 2013.

Parkin’ Station è aperto dalle cinque del mattino all’una di notte, con la possibilità di tariffe orarie, giornaliere e abbonamenti mensili. Sarà possibile prenotare la sosta attraverso il sito www.parkinstation.it o l’omonima app Parkin’ Station, pianificando in anticipo i propri spostamenti. Nell’ottica di una integrazione tra biglietto del treno e servizi, sarà possibile prenotare la sosta anche tramite l’acquisto di biglietti ferroviari.