'Iceberg' con sistema antismog: a Milano nuovo polo del San Raffaele

L'ospedale San Raffaele di Milano si ingrandisce e lo fa attraverso un nuovo polo chirurgico delle urgenze firmato Mario Cucinella Architects.

Il progetto prevede una piastra tecnica che arriva a un piano fuori terra con blocco chirurgico, terapia intensiva e pronto soccorso; nella torre avranno sede reparti, studi e ambulatori. Questa seconda struttura, soprannominata 'iceberg', è costituita da linee curve, scandite da elementi proiettati verso l'alto con vetrate agli angoli che permettono alla luce di entrare negli ambienti comuni, permettendo di risparmiare energia.

Al centro del piano dello studio Cucinella Architects una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, declinata nell'utilizzo di materiali innovativi quali un rivestimento catalitico in biossido di titanio che 'trattiene' gli inquinanti che vengono poi lavati via dalla pioggia.

Il nuovo polo sarà diviso in due parti, nella torre ci saranno spazi incentrati sulla parte 'umana' dell'ospedale; mentre la piastra sarà più orientata all'aspetto funzionale. "Sicuramente - le parole di Mario Cucinella - il nuovo polo chirurgico e delle urgenze del San Raffaele è tra i progetti che meglio raccontano l'impegno dello studio sul fronte della sostenibilità e, la sua iconica facciata ne è il simbolo".

"Il rivestimento del nuovo polo chirurgico e delle urgenze del San Raffaele, la 'pelle' bianca dell'iceberg - ha proseguito l'architetto -, non è una trovata formalista ma un sistema di lame in ceramica antismog di ultima generazione. Si tratta di un materiale in grado di ridurre l'inquinamento atmosferico, dalle funzioni antibatteriche".