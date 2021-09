Il Pronto soccorso dell'ospedale San Raffaele sarà trasferito

L’Irccs ospedale San Raffaele ha pubblicato una nota per informare che il Pronto soccorso dell’Ospedale sarà operativo presso il Nuovo Polo Chirurgico e delle Urgenze - Edificio Iceberg, settore I - da martedì 28 settembre alle 14, con accesso da via Olgettina 60.

La necessità di procedere al trasferimento dell’attuale Pronto soccorso con sede in via Fratelli Cervi via Fratelli Vigorelli comporterà la sospensione dell’attività dalle 12 di domenica 26 settembre fino alle 14 di martedì 28 settembre. Soltanto l’accettazione ostetrica rimarrà attiva presso l'attuale sede (via Fratelli Cervi via Fratelli Vigorelli) sia nei giorni del trasferimento che a seguire.

Dall'ospedale invitano quindi gli utenti dei comuni limitrofi - in caso di necessità e per il periodo indicato - a rivolgersi ad altri ospedali o, per urgenze minori, ai servizi di continuità assistenziale (Guardia medica) e al proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta.