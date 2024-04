Nuovo sottopasso a Bruzzano: chiuso l'ultimo passaggio a livello di Milano

È stato inaugurato giovedì 18 aprile il nuovo sottopasso ciclopedonale di via Oroboni, nel quartiere Bruzzano a Milano, che passa sotto la linea ferroviaria Bovisa-Seveso. Allo stesso tempo è stato chiuso definitivamente il passaggio a livello di via Oroboni, l'ultimo rimasto sulla rete di Ferrovie Nord nella città di Milano. Il sottopasso conclude i lavori infrastrutturali per la realizzazione del terzo binario tra le stazioni di Milano Affori e Cormano-Cusano. Entro il mese di maggio saranno terminati i lavori di rifinitura della viabilità locale interessata dalla realizzazione del nuovo sottopasso.

L'accesso è garantito da rampe di scale dotate di copertura vetrata montata su una struttura metallica che ripara anche in caso di pioggia e vento trasversale. Gli ascensori, uno per ogni lato del sottopasso, sono di tipo panoramico, realizzati in materiali trasparenti, garantendo così una maggiore sicurezza per gli occupanti. Il sottopasso è dotato anche di rampe ciclopedonali complete di aree attrezzate a verde: nell'area ovest la rampa è dotata inoltre di un camminamento e presenta panchine e alberature. La pavimentazione del sottopasso e le scale sono state realizzate in lastre di granito, mentre le rampe in calcestruzzo con finitura al quarzo. In tutta la struttura è presente l'impianto di illuminazione e un sistema di videosorveglianza.

L'intervento si è svolto in otto fasi successive in modo da garantire lo spostamento in alternanza dei due binari già esistenti al fine di mantenere invariata la capacità dell'infrastruttura e garantire durante il cantiere il servizio ferroviario sulla tratta. I lavori hanno interessato anche l'adeguamento di tutta l'impiantistica ferroviaria con la sostituzione dei deviatoi presenti tra Affori e Bruzzano e tra Bruzzano e Cormano e la realizzazione della nuova linea aerea di trazione elettrica.

Efficientare i collegamenti

"Regione Lombardia sta investendo convintamente per potenziare le infrastrutture di Ferrovie Nord, così da creare le condizioni per migliorare il servizio ferroviario e risolvere le interferenze con la rete viabilistica. Il sottopasso di via Oroboni e la realizzazione del terzo binario si inseriscono nelle azioni messe in campo per efficientare i collegamenti tra Bovisa e Seveso, con impatti positivi su una porzione considerevole e strategica dell'infrastruttura ferroviaria lombarda", ha dichiarato Claudia Maria Terzi, assessora regionale alle infrastrutture. La Regione Lombardia ha finanziato l'intervento con più di 23,2 milioni di euro.

"Regione Lombardia - ha sottolineato l'assessore regionale ai trasporti Franco Lucente - dimostra ancora una volta grande vicinanza al sistema dei trasporti, con un intervento che avrà un impatto considerevole sulla sicurezza non solo dei viaggiatori ma dei cittadini del quartiere. I lavori infrastrutturali daranno un notevole impulso alla riqualificazione estetica e urbanistica della zona, con una viabilità completamente rivista che favorirà gli spostamenti sia delle autovetture sia pedonali. L'eliminazione del passaggio a livello, poi, migliorerà ulteriormente il servizio offerto, con treni sempre più puntuali, per una linea particolarmente trafficata e che otterrà sicuri benefici dagli interventi messi in campo".

"Finalmente aperto il sottopasso pedonale di via Oroboni che permette di non fare lunghe attese al passaggio a livello ai cittadini che devono passare da una parte all'altra del quartiere", le parole di Marco Granelli, assessore milanese alla sicurezza e storico residente a Bruzzano: "Ci sono le scale, le rampe e soprattutto due ascensori in vetro e ampi. Certo ci sarebbe piaciuta la ferrovia sotto, ma a fine anni '90 hanno deciso diversamente. Ora però almeno i lavori di Ferrovie Nord sono quasi finiti, mancano ancora circa 30 o 40 giorni per completare la strada verso via Mazzucchelli e l'area verde in via Pesaro. Ma si passa e via Oroboni potrà tornare a vivere come percorso che attraversa e collega Bruzzano".

Le opere collegate

Diversi anche gli interventi realizzati nelle aree adiacenti al tracciato ferroviario. In via del Reno è stata allargata la sede ferroviaria, costruito il nuovo marciapiede e rifatto il manto stradale, realizzando la nuova disposizione dei parcheggi. Anche nelle vicine via Carli e via Fontanelli è stato rivisto il sistema di sosta delle autovetture. In via Dora Baltea è stato necessario rafforzare il sottopasso già esistente adeguandolo a sopportare i nuovi carichi e si è intervenuti sul ponte dell'A4 a Cormano sovrastante la linea ferroviaria. Sono stati inoltre realizzati due percorsi ciclopedonali, larghi 3 metri e illuminati a luce led: il collegamento tra via Galliani e via Scherillo e il collegamento tra la stazione di Milano Bruzzano e il cimitero di Bruzzano/Brusuglio all'interno del Parco Nord. Infine, a Cormano è in fase di ultimazione un nuovo parcheggio in via Giotto.