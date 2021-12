Scelto il nuovo stadio di Milano: a San Siro sorgerà la Cattedrale

Una "Cattedrale" per Milano. Milan e Inter hanno scelto il progetto dello studio Populous, proprio la "Cattedrale", per il nuovo stadio che sorgerà al posto del Meazza. "Nelle prossime settimane saranno finalizzati i dettagli per definire termini e sviluppo della progettazione del nuovo stadio", hanno fatto sapere i club in una nota congiunta.

"La delibera di pubblico interesse emanata dal comune di Milano lo scorso mese di novembre prevede, oltre alla costruzione del nuovo stadio, la riconfigurazione dell’area dove attualmente sorge il Meazza, attraverso la creazione nella zona di San Siro di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco pubblico di circa 50mila metri quadri di verde filtrante, nonché un’ulteriore significativa riduzione delle volumetrie accessorie, fino al limite previsto dal Piano di Governo del Territorio", viene sottolineato nel comunicato che annuncia la vittoria de la "Cattedrale" che ha battuto l'altro progetto in corsa, "Gli anelli di Milano" dello studio Cmr Manica sportium.

Area pedonale e un mega parco

"L’area dove sorgeranno il nuovo stadio e il nuovo distretto sarà interamente pedonale, con circa 110mila metri quadri di aree verdi, il 40% dell’area. I parcheggi, che rappresentano attualmente il 27% della superficie dell’area, saranno totalmente interrati con assenza di parcheggi di superficie. Molte delle attività ludico-sportive previste, localizzate all’aperto o all’interno di spazi riqualificati, saranno gratuite o convenzionate con il comune", hanno assicurato le società. Il prossimo passo sarà la presentazione del progetto completo e definitivo, che arriverà il prossimo anno.

Quello di Milano non sarà l'unico stadio a portare la firma di Populous, che negli ultimi 38 anni ha progettato lo stadio di Wembley, i principali stadi che hanno ospitato i Giochi Olimpici di Sydney 2000 e quelli di Londra 2012, l’Emirates Stadium e il Tottenham Hotspur Stadium di Londra, ma anche lo Yankee Stadium di New York, il Groupama Stadium di Lione e l’Estadio Da Luz di Lisbona.

"La Cattedrale vuole rappresentare un'icona celebrativa del patrimonio artistico della città. Il progetto si ispira, infatti, a due degli edifici più rappresentativi di Milano, il Duomo e Galleria Vittorio Emanuele, e porterà alla realizzazione di uno stadio unico e impossibile da confondere con altri nel mondo", hanno rimarcato dallo studio.

Uno stadio unico al mondo

"Il progetto si propone di dotare Inter e Milan di una struttura all’avanguardia per innovazione e ecosostenibilità. L’impianto, inserito in un contesto di verde urbano, sarà completamente a impatto zero e certificato Leed grazie ai migliori materiali e alle più recenti tecnologie di risparmio idrico ed energetico impiegate e all’abbattimento delle emissioni acustiche. Il nuovo stadio rappresenterà inoltre un’eccellenza per quanto riguarda l’accessibilità e la stadium experience vissuta dai tifosi, ai quali saranno garantiti sicurezza e comfort, qualità di visione, varietà di servizi e un’atmosfera e un coinvolgimento senza pari.

“Il nuovo San Siro sarà lo stadio più bello del mondo contraddistinto da una forte identità e riconoscibilità. Uno stadio attrattivo, accessibile e sostenibile che rappresenterà una nuova icona per la città di Milano e consentirà di supportare lo sviluppo dei due club rafforzandone la competitività a livello internazionale”, ha esultato il presidente del Milan, Paolo Scaroni. “Il nuovo stadio di Milano - gli ha fatto eco l’amministratore delegato dell'Inter, Alessandro Antonello - sorgerà al centro di un’area modernissima, verde e vivibile 365 giorni l’anno. La nascita di un distretto per lo sport e il tempo libero, con un nuovo parco da 50mila metri quadri di verde, consentirà al quartiere di San Siro di diventare una destinazione di eccellenza per lo sport e l’intrattenimento”.

“La Cattedrale diventerà uno degli stadi più iconici del calcio mondiale. Sarà una 'casa' di livello internazionale, moderna, su misura per i leggendari club e costituirà il cuore pulsante di un nuovo quartiere cittadino. Sarà uno stadio di cui tutti i milanesi potranno godere per le generazioni a venire, all'altezza della città e - ha garantito Christopher Lee, managing director Emea di Populous -, in grado celebrarne il patrimonio culturale. Uno stadio di Milano e per Milano".