Una festa a San Siro per salvare il Meazza

No all'abbattimento. No alla cementificazione. Prosegue la battaglia degli attivisti del "coordinamento San Siro", un gruppo di cittadini - della zona, ma non solo - che da mesi si oppone al progetto del nuovo stadio Meazza presentato da Inter e Milan che vorrebbero sostituire lo storico impianto meneghino con un intervento urbanistico che stravolgerebbe buona parte del quartiere.

L'ultima iniziativa è per le 15.30 di domenica 27 giugno, con appuntamento fissato al civico 11 di via Tesio, nei giardinetti davanti al Meazza. L'invito è chiarissimo: "Facciamo festa, il parco di San Siro è di tutti, lo vogliono far sparire sotto i grattacieli".

Nelle settimane scorse, in un lungo webinar online, il coordinamento - che ha anche presentato una petizione all'Unione Europea - ha spiegato nel dettaglio le ragioni del suo no. "È bastato un attimo. E il mondo è cambiato. A causa della pandemia certo. Ma la pandemia è stato anche un acceleratore di cambiamenti che erano già nell'aria e che ora diventano urgenti e non più procrastinabili. Abbiamo capito per esempio quanto siano obsoleti i centri commerciali, quanto siano dannose e inquinanti le aree troppo cementificate e affollate, quanto il verde sia migliorativo della vita, quanto non si debba sprecare, ma piuttosto migliorare l’esistente - hanno sottolineato gli attivisti -. Qualcuno, forse, sta iniziando a capire che cosa significa consumare suolo. Questo vale anche per l’area di San Siro. Il progetto presentato dalle società proprietarie due squadre di calcio, mentre nel 2019 sembrava un'ingiustificata colata di cemento, ora - hanno rimarcato - risulta anche decisamente obsoleto".

Dal gruppo hanno evidenziato che il progetto porterebbe a coprire "oltre 5 ettari di verde profondo con oltre 100 alberi ad alto fusto. È questa l'area da salvare. Mentre altre zone già cementificate - hanno concluso - si possono utilizzare per creare servizi per i cittadini".

Foto - La locandina per l'evento di domenica