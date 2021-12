San Siro, i comitati preparano il ricorso al Tar sul nuovo stadio

E' in preparazione un ricorso al Tar sul nuovo stadio di San Siro, per procedere contro la delibera della giunta di Milano del 5 novembre 2021 che ha confermato la dichiarazione di pubblico interesse per il progetto presentato da Inter e Milan. Il ricorso è stato predisposto dal Coordinamento San Siro e dal Comitato SìMeazza, che hanno dato mandato agli avvocati Veronica Dini, Felice Besostri e Roberta Bertolani, "scelti - si legge in una nota diffusa da Gabriella Bruschi, per conto del Coordinamento - sulla base della loro profonda esperienza e professionalità oltre che per la loro specchiata posizione a favore della cittadinanza e dell'ambiente".

Sono aperte le adesioni al ricorso, in modo da abbattere il più possibile i costi. Possono aderire non solo i residenti ma, vista la rilevanza del progetto, una platea più ampia di cittadini. La firma sul mandato agli avvocati si potrà apporre il 23 dicembre, dalle 17.30 alle 19.30, in via Federico Tesio 31, oppure nello studio di Veronica Dini in via Fiamma 27 previo appuntamento (vd@veronicadini.com). I tempi sono stretti: il ricorso va presentato entro il 4 gennaio 2022.

"Questa è una delle molte azioni in campo nella direzione di tutelare lo stadio Meazza, che può essere ammodernato, evitando di costruire un altro impianto e altri edifici imponenti sopra un'area verde, che potrebbe invece essere messa a disposizione della cittadinanza. Così come potrebbe essere riqualificata l'area circostante con servizi non così impattanti", si legge nella nota diffusa da Bruschi e dal Coordinamento: "L'alleanza del nostro Comitato con il comitato SiMeazza è il riconoscimento di una forte esperienza, documentazione, professionalità e networking. Il comitato Coordinamento San Siro, infatti, si occupa del progetto sin dal 2019".