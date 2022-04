Milan e Inter stanno pensando (davvero) di fare il nuovo stadio lontano da Milano

Pali, traverse, fuorigioco, tentativi di contropiede stoppati all'ultimo secondo. E nemmeno un gol, in mille giorni. A mille giorni esatti dalla prima presentazione del progetto per il nuovo stadio di Milano - che Inter e Milan tanto vorrebbero - l'iter burocratico è ancora fermo al palo. Dopo la discussione sull'ipotesi ristrutturazione, dopo le polemiche sull'indice volumetrico da ridurre - le nuove costruzioni previste dal masterplan sono eccessive rispetto alle regole - e dopo il dibattito pubblico - che si farà, ma non si sa quando -, le società stanno pensando, sul serio, di salutare il capoluogo meneghino.

A innescare la miccia nelle scorse ore, come già successo in passato, è stato il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che ancora una volta ha proposto ai club l'ex area Falck e ha stuzzicato i manager nerazzurri e rossoneri prospettando loro "tempi certi e stessi servizi" di Milano. Un assist che, inevitabilmente, non è caduto nel vuoto.

Intervistati da "Tutti convocati" di Radio24, Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, non hanno infatti chiuso la porta a un trasloco fuori città, probabilmente anche soltanto nel tentativo di alzare il pressing sul sindaco Beppe Sala, che comunque non può in nessun modo opporsi al dibattito pubblico, previsto dalla legge. "Andremo a sposare il progetto che abbia i tempi di realizzazione più brevi. Abbiamo urgenza. Se in un altro comune i tempi si restringono, ci piacerà di più rispetto a San Siro dove magari serviranno cinque anni", la bordata di Scaroni.

E ancora: "Mille giorni dalla presentazione del progetto? Mi aspettavo fossimo più celeri soprattutto a Milano, che è una città del fare. Ma il nostro Paese lo conosciamo, sappiamo quanto siamo bravi a perdere occasioni perché la burocrazia ci frena. Che Milano non si doti di uno stadio al livello dei concorrenti di tutta Europa è incredibile", ha proseguito il numero uno del club di via Aldo Rossi. "Capisco i nostalgici ma Milano deve essere all'avanguardia, non deve guardare indietro. Che Milano non si doti di uno stadio capace di essere concorrente in Europa - ha ribadito - lo trovo incredibile".

Sulla stessa lunghezza d'onda anche Antonello: "Il principale obiettivo è quello di avere un nuovo stadio in tempi più brevi possibili. Le alternative che ci sono non sono opzioni a salve, ma le stiamo valutando, stiamo guardando in maniera concreta a queste altre opzioni", il secondo tiro scagliato verso la porta di palazzo Marino. "Quando avremo elementi per prendere una decisione lo faremo, le opportunità ci sono e poi decideremo", ha continuato.

"Siamo partiti con tanto entusiasmo, ma il sistema Italia non aiuta nei lavori per le grandi infrastrutture, anche sportive. Vogliamo seguire le regole, che però dovrebbero essere accompagnate da tempi certi: per gli investitori è difficile da accettare l'incertezza. Dibattito pubblico? Mai detto no, ma - ha concluso il manager interista - i tempi si stanno prolungando". E sembra che le società non abbiano più voglia di aspettare.