A Milano, per lo stadio, c'è posto solo a San Siro o in viale Puglie

O San Siro o viale Puglie. Tertium non datur. Il nuovo stadio di Milano, se si farà e se sarà ancora a Milano città, potrà sorgere solo in una di queste due aree. Non ce ne sono altre in grado di ospitare un impianto di grandi dimensioni e capienza, che non siano aree verdi o agricole. Lo ha detto lunedì l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi rispondendo a una domanda del consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Marcora, in aula a Palazzo Marino.

Per uno stadio all'altezza di Milan e Inter serve un'area di almeno 120mila metri quadrati. Il Comune di Milano non ha fatto vere e proprie analisi di studio perché di fatto il Piano di governo del territorio individua già un'area destinata allo stadio come "grande funzione urbana", e quest'area è quella di San Siro. Che resta, quindi, la prima scelta per l'amministrazione. Ma, in ogni caso, Palazzo Marino ha effettuato una valutazione informale su altre aree, limitandosi alle dimensioni. E quella di viale Puglie, zona Molise-Corvetto, è l'unica adeguata. Altre aree, pubbliche o private, sono già destinate ad altro scopo, e ovviamente non sono state tenute in considerazione le aree agricole né quelle verdi.

"Considerando sia aree pubbliche sia private, viale Puglie è un'area che, effettivamente, ha una dimensione che potrebbe ospitare" uno stadio, ha detto Tancredi in consiglio comunale: "Ma non è un'analisi, occorre capire l'accessibilità e altre cose, occorre fare uno studio vero e proprio, che a noi non interessa perché abbiamo già un Pgt con un'area destinata allo stadio, che è San Siro".

Le alternative

La nuova proprietà del Milan sembra avere un'idea diversa rispetto alla possibilità che Milan e Inter realizzino insieme un nuovo impianto (il "piano A" per questo è sempre stato accanto all'attuale Meazza, che sarebbe demolito), e ha esplorato la possibilità di costruire uno stadio di proprietà all'Ippodromo La Maura, che avrebbe già una funzione sportiva indicata nel Pgt ma, d'altra parte, è situato dentro il Parco Agricolo Sud Milano. Netta l'opposizione dei residenti (migliaia di firme raccolte) e anche dei consiglieri comunali, più ancora che per il nuovo impianto a San Siro.

Un'altra ipotesi vagliata dai rossoneri è un'area di San Donato Milanese, accanto alla stazione ferroviaria e molto vicina a metropolitana e tangenziali. Anche quest'area ha già una destinazione sportiva, poiché una società concessionaria prevede di realizzarvi un'arena da 25mila posti. Il sindaco di San Donato si è detto possibilista sullo stadio e ha ammesso contatti con il club.