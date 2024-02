Un luogo di culto induista potrebbe sorgere a Milano

Milano ha un nuovo luogo di culto, che è stato appena inserito nel 'piano per le attrezzature religiose' allegato al piano di governo del territorio. Sulla base di un'istanza presentata dall'Unione induista italiana, infatti, il Comune ha individuato una nuova area da destinare a luogo di culto.

Si tratta dell'immobile di via Cassano d'Adda 13, zona viale Ortles, già di proprietà di chi ha presentato l'istanza, che verrà inserito nel 'piano per le attrezzature religiose' tra quelle 'di nuova previsione', con denominazione 'Unione Induista italiana Sanatana Dharma Samgha'. Dopo l'approvazione da parte della giunta, dovrà dare l'ok anche il consiglio comunale.

Il 'piano per le attrezzature religiose' è stato previsto da una legge regionale del 2015 sui luoghi di culto, legge molto contestata per i tanti 'paletti' che fissava per la realizzazione di queste strutture, approvata mentre il Comune di Milano stava per 'sanare' alcuni luoghi di culto islamici in città.