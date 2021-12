Prof e preside non concedono un'aula autogestita: gli studenti occupano l'aula magna

I docenti dicono no, gli studenti si "prendono" i loro spazi. Blitz delle ragazze e dei ragazzi del Manzoni di Milano, che martedì hanno occupato l'aula magna del loro liceo, in via Orazio, per protestare contro la decisione della scuola di non concedere loro un'auletta autogestita.

"A seguito di un picchetto informativo, abbiamo occupato l’aula magna del nostro liceo, in risposta alla mancanza di dialogo e interessamento da parte di presidenza e corpo docenti. Il motivo dell’azione è stato la richiesta di una nuova auletta autogestita degli studenti e delle studentesse, indispensabile per la nostra crescita personale basata sul confronto. Nel nostro liceo, infatti, permane la tendenza alla scuola vetrina e dell’eccellenza, con una ricerca di valutazione e tramite un fitto calendario di verifiche e interrogazioni, con un'ingiustificata avversione verso i nostri comportamenti, senza tenere in considerazione il fatto che queste situazioni possano causare malessere psicologico e ponendoci in una continua e malata competizione tra compagni e compagne", hanno spiegato i giovani in un comunicato diffuso dal collettivo politico Manzoni.

"Vogliamo poter studiare e crescere in una scuola pensata per noi e basata sulla crescita personale arricchita dal pensiero critico, indispensabile per essere dei cittadini e delle cittadine partecipi e responsabili. L’importanza dell’auletta sta proprio in questo, nel poter disporre di spazi e momenti adibiti al confronto e alla crescita di ognuno e ognuna di noi. Non possiamo più accettare di vivere una scuola che non è pensata su e per noi e non possiamo più accettare che la componente studentesca non venga ascoltata", hanno sottolineato i ragazzi, che hanno affisso nell'aula magna degli striscioni come "Studenti incazzati, spazi occupati" e "tieni la mente occupata".

"Abbiamo portato al Consiglio d’Istituto questa richiesta, che ci è stata negata con noncuranza; come al solito vediamo le nostre richieste trattate come se non fossero importanti ma solo piccole questioni da sbrigare. Ci siamo riappropriati degli spazi che ci appartengono - hanno concluso dal collettivo - creando momenti di aggregazione e confronto".