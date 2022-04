A Milano occupata la 26esima scuola: è il Maxwell

Le scuole superiori occupate a Milano raggiungono quota 26. Oggi, martedì 5 aprile è la volta dell'Istituto James Clerk Maxwell di via Don Giovanni Calabria, zona Cimiano. Già ieri, lunedì 4 aprile, era finito in occupazione, per la prima volta dopo vent'anni, anche l'istituto superiore Nicola Moreschi di via San Michele del Carso, zona Washington.

L'ondata delle proteste in città ha coinvolto ben 26 licei e istituti tecnici, da Russell, Setti Carraro, Einstein e Leonardo, occupati a fine marzo, a Brera, Caravaggio e Berchet, in occupazione a metà dello scorso mese, passando per Virgilio, Volta, Cremona-Zappa, Bottoni, Parini, Carducci e Beccaria, che avevano occupato già a febbraio.

Alla base delle iniziative di studentesse e studenti, la volontà di fermare la corsa al riarmo dell'Italia e chiedere maggiori investimenti nella scuola pubblica. Anche al Maxwell, dove sono stati accesi alcuni fumogeni, i ragazzi hanno esposto diversi simboli contro la guerra. L'occupazione è partita dopo un'assemblea e al momento sarebbero ancora in corso le trattative con il preside Franco Tornaghi.