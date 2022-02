Occupato il liceo classico Beccaria di Milano, è la terza scuola in pochi giorni

Gli studenti del liceo classico Beccaria di via Linneo (corso Sempione) hanno occupato la scuola. E' la terza occupazione in pochi giorni dopo quelle del classico Carducci e dello scientifico Vittorio Veneto. L'occupazione era stata decisa durante un'assemblea al vicino parco Massena, il 7 febbraio, e si è concretizzata nella mattinata di giovedì 10.

I 'beccarioti' hanno svolto un'ulteriore assemblea nel cortile interno della scuola per deliberare l'autogestione con didattica partecipativa, dibattiti e corsi di vario genere. Per il pomeriggio è in programma un'altra assemblea, dopodiché è previsto il rientro a casa alle 17 per i minorenni.

Contestato il ministro Bianchi

In un documento preparatorio di qualche giorno fa, intitolato 'De occupatione', gli studenti del Beccaria avevano richiamato le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del discorso d'insediamento alle Camere: "È doveroso ascoltare la voce degli studenti, che avvertono tutte le difficoltà del loro domani, e cercano di esprimere esigenze, domande volte a superare gli squilibri e le contraddizioni".

Avevano poi specificato che l'iniziativa di occupazione "non si pone contro il dirigente scolastico, il corpo docenti e il personale Ata, ma vuole contestare le scelte e la gestione dell'apparato scolastico da parte del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi" e va intesa come "protesta sociale e apartitica", aggiungendo che "la causa comune" con la direzione e i docenti è "porre le basi per la scuola del post covid" unendosi alle iniziative delle altre scuole di Milano.

Esame di maturità "frettolosa restaurazione"

Nel documento si contestavano i programmi ministeriali, che "obbligano a spiegazioni rapide e nozionistiche escludendo la possibilità di riflessione e dibattito collettivo", e si sottolineavano i "problemi di natura edilizia e strutturale" di cui sono afflitti molti istituti scolastici. Si contestava poi il tentativo di trasformare la scuola in "strumento di propaganda politica", in riferimento soprattutto allo scritto dell'esame di maturità, "un frettoloso tentativo di restaurazione che ignora le nuove competenze acquisite negli ultimi due anni con la Dad". Ed infine si evidenziava che, nell'organizzazione del mondo scolastico, "sono presenti evidenti contraddizioni e difficoltà in merito alla gestione dei casi covid e del green pass".