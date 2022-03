Il Setti Carraro occupato: è la prima volta nella storia dell'Educandato

Per la prima volta nella sua storia, l'Educandato Setti Carraro di via Passione a Milano viene occupato dagli studenti, anche se il corpo studentesco è spaccato in due e una parte rilevante non ha aderito all'iniziativa. L'occupazione è iniziata mercoledì 23 marzo in seguito ad una prima protesta degli studenti. Dopo una trattativa con la dirigenza, si è deciso che, per chi vuole, le lezioni sono riprese già giovedì 24, mentre coloro che preferiscono svolgere le attività in autogestione potranno farlo.

L'istituto comprende gli indirizzi liceali classico, classico europeo, linguistico e internazionale. "Questo risveglio di coscienza - si legge nel profilo Instagram del collettivo A112 - era inevitabile in quella che è ormai diventata una scuola che non ascolta chi la vive e che rimane sorda davanti alle nostre urla. Tastiamo tutti con mano il sempre più evidente disagio che circola tra i banchi: attacchi di panico, individualismo e competizione dilagante. Eppure è questa la scuola in cui scegliamo di entrare ogni giorno. Perché la accettiamo passivamente? Perché non ci siamo mai chiest* se una scuola diversa è possibile?".

E ancora: "Questa occupazione non è quindi da intendersi come una protesta indirizzata al personale scolastico, bensì un vero e proprio atto politico antisistemico. Non siamo qui oggi per fare festa e comportarci come animali, ma per riprenderci il ruolo studentesco nel dibattito politico. Dobbiamo renderci conto del nostro privilegio e esprimere solidarietà per chi si trova in strutture congelate e fatiscenti, in classi sovraffollate, diventate veri e propri luoghi di contagio. Il movimento studentesco è apertamente contrario a un sistema che taglia i fondi per l’istruzione e finanzia la guerra".

Il collettivo si chiama A112 in ricordo dell'automobile in cui persero la vita, in un attentato della mafia, l'allora prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, a cui la scuola è intitolata dal 1986. Da alcuni commenti su Instagram, si evince comunque che non tutto il corpo studentesco è favorevole all'occupazione (o all'autogestione). Restano comunque autogestiti gli spazi del solo liceo, escluso il piano affrescato per prevenire danni alla struttura.