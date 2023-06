Blitz del movimento delle tende, occupato lo studentato abbandonato

Blitz alla casa dello studente di viale Romagna a Milano nella mattinata di lunedì 12 giugno. Alcuni attivisti de "Le tende in piazza", realtà che dallo scorso maggio sta protestando contro il caro affitti, hanno simbolicamente preso possesso dell'edificio.

"Un anno fa, 336 ragazzi sono stati cacciati da 'La casa dello Studente' per dei lavori di ristrutturazione annunciati e mai cominciati - hanno scritto gli attivisti in una nota -. Gli era stato promessa una casa, la possibilità di vivere e studiare, che non hanno mai ricevuto. Ci era stato detto che sarebbe stato aperto entro settembre, ma dentro abbiamo trovato solo polvere e nessuna traccia di lavori in corso".

Secondo gli attivisti le risposte arrivate da palazzo Marino sarebbero insufficienti. "L’assessore Maran sta portando avanti una proposta di modifica sul canone concordato mantenendo la riduzione dei prezzi di un 15% rispetto a quelli di mercato: una stanza singola da 750 euro arriverebbe a costare 640 euro, quindi non rappresenterebbe una soluzione significativa", hanno precisato i ragazzi.

I giovani hanno avanzato tre richieste: stanziamento dei fondi da parte del governo per sbloccare i lavori nelle residenze universitarie, "cambio di direzione nella progettualità sull'abitare, come recuperare gli alloggi sfitti per residenze studentesche e popolari", ma anche "la limitazione dell'aumento incondizionato degli affitti".

La casa dello studente Leonardo Da Vinci

La casa dello studente di viale Romagna è stata la prima residenza costruita dal Politecnico nel 1934. L'edificio è composto da "camere singole, doppie e minialloggi per persone con disabilità", si legge sul sito delle residenze del Politecnico. La struttura è a disposizione di "professori, ricercatori e visiting Phd".