Prosegue l'occupazione del liceo Manzoni di Milano

Non si ferma l'occupazione del liceo Manzoni di Milano. Una ventina di studenti sono rimasti a dormire all'interno dell'istituto nella notte tra lunedì e martedì 11 gennaio. Di prima mattina, dopo aver sanificato le aule, è ricominciato il programma fatto di incontri e dibattiti.

Nella mattinata i ragazzi hanno dato vita a corsi sui temi più disparati, dalla street art alle lotte studentesche, da Mani pulite alla capoeira utilizzando sia le aule della scala che la palestra. Occupazione, ma nessuna bisboccia "Entrano ed escono dalla scuola solo manzoniani", si legge in un post pubblicato su Instagram. "Non ci saranno serate, quindi non presentativi all'ora di cena con amici e amiche", hanno puntualizzato.

I ragazzi stanno protestando sia contro le azioni del governo per la gestione delle scuole negli anni di pandemia (l'esecutivo guidato da Mario Draghi si è sempre opposto alla didattica a distanza) sia contro la dirigenza della scuola del centro.