Danni da 70mila euro al Severi Correnti, rischia anche chi è solo entrato a scuola?

I primi 50 (circa) erano già stati convocati a metà febbraio, allo scopo di individuare i 'responsabili' dell'occupazione di 3 giorni a fine gennaio, finita con quello che gli studenti avevano definito un raid dall'esterno, con danni calcolati (approssimativamente) in 70mila euro. Ora, al Severi Correnti di Milano, istituto che unisce un liceo scientifico (Severi) e una scuola professionale (Correnti), sono stati individuati anche altri ragazzi, attraverso riconoscimenti fotografici, e li si è convocati (se minorenni, con i genitori) per "l'avvio del provvedimento disciplinare", come si legge nella lettera che è stata loro recapitata.

Al di là dell'intestazione della lettera, non è del tutto chiaro se l'obiettivo sia quello di prendere realmente un provvedimento disciplinare nei confronti di ragazzi che, magari, in quelle giornate hanno semplicemente deciso di andare a scuola anziché rimanere a casa, oppure se si tratti di una semplice verifica dei fatti. Sembra invece che la lettera non abbia raggiunto tutti coloro che sono entrati a scuola (anche solo per assistere a dibattiti o attività), ma solo quelli individuati a partire da alcune fotografie.

Il clima - raccontano i bene informati - non è dei più sereni, tra ragazzi preoccupati di un'azione disciplinare a loro carico, senza avere materialmente danneggiato alcunché, e ragazzi non (ancora?) Individuati tramite le foto, intenzionati comprensibilmente a restare nell'ombra vista la minaccia di un'azione disciplinare dai contorni comunque poco chiari.

Il dissenso di alcuni genitori

Alcuni genitori (non tutti) hanno voluto manifestare il loro dissenso, con una lettera aperta alla dirigente e ai docenti: pur stigmatizzando "nelle modalità e nell'esito" l'occupazione, esprimono "amarezza" nel "vedere immotivatamente ascritta la responsabilità di quello che è accaduto solo ad alcune decine di studenti per il solo fatto di aver varcato, insieme a molti altri, il cancello della scuola". E chiedono, in sostanza, che le responsabilità siano attribuite "esclusivamente ai loro autori". Tra i quali, va ricordato, potrebbero esserci anche persone estranee alla scuola stessa.

Ma non è tutto. Questa parte di genitori sottolinea anche "l'estremo disagio" dell'intera comunità scolastica nel vedere "una condotta degli adulti che avrà il solo esito di generare conflitti e divisioni tra i ragazzi, (...) ostacolando la rapida ripresa della serenità e della concentrazione, necessaria allo studio". Qualcosa di ben diverso, dicono, dalla volontà di "non procedere con una caccia alle streghe, più volte manifestata ai media da parte della dirigenza scolastica". La lettera si conclude con l'auspicio che si rifletta "sulle necessità di dialogo, di esperienza sociale informata ai valori di civile convivenza e di crescita della persona in tutte le sue dimensioni".

Un 'dissenso' da cui altri genitori si sono prontamente dissociati. E mentre si attende ancora l'esito dei colloqui di metà febbraio con i primi studenti convocati, si stanno facendo anche conti più precisi sui danni effettivi. Potrebbero esserci sorprese anche su questo fronte.