La tutela ministeriale dell'Odeon, citata da Sgarbi, non si trova

Fa discutere il destino dell'ex cinema Odeon di via Santa Radegonda, chiuso dal 1° agosto per diventare (dopo 94 anni di onorata storia) un centro commerciale. Il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi ha 'tuonato' contro un eventuale cambio di destinazione, esortando che rimanga la funzione cinematografica, ormai storica per il luogo.

E molti, moltissimi milanesi hanno accolto con un velo di tristezza (anche sui social network) l'addio al cinema più famoso e resistente di Milano, una delle ultime sale a tenere aperti i battenti (fino a ora) nel centro storico, in quella che un tempo era la 'boulevard' cinematografica meneghina: corso Vittorio Emanuele e le vie adiacenti.

Vi è un 'giallo', però. Secondo Sgarbi, l'Odeon sarebbe "tutelato dal Mic (Ministero della Cultura, n.d.r.) con decreto del 21 luglio 2017". Il sottosegretario, lo scorso 8 agosto, ha citato la tutela, raccomandando "la massima attenzione" alla Sovrintendenza e sottolineando che, "come per qualunque bene storico", l'Odeon va salvaguardato "perché espressione di uno stile architettonico che indica un'epoca". La maggior parte dei milanesi condivide: l'edificio, i marmi del piano terra, il maestoso scalone, le sale storiche (la 1 e la 2), sono il segno di un'epoca che nessuno vorrebbe vedere cancellata.

Tuttavia, incuriositi dalla citazione del decreto, abbiamo provato a cercare il decreto che tutelerebbe direttamente l'Odeon. La segreteria del sottosegretario, da noi interpellata, ci ha risposto che, in realtà, è "probabile che ci sia stato un errore", e che "risulta in ricerca il decreto ministeriale del 14 luglio 2017, n. 303, sulle opere audiovisive". Il documento non parla di sale cinematografiche, bensì dei "casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge", e dei "parametri per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive".

Non ci sarebbe, quindi, un decreto del Ministero della Cultura a tutela specifica dell'Odeon. Questo non toglie, ovviamente, che la Sovrintendenza non possa intervenire sul cambio di destinazione d'uso, nel caso in cui la cinematografia dovesse sparire del tutto dall'edificio di via Santa Radegonda. Ma non sembra esservi questo rischio. Gli investitori, infatti, hanno promesso che la funzione cinematografica verrà trasferita nel seminterrato del palazzo. Con cinque sale. L'Odeon dovrebbe quindi resistere, anche stavolta.