Dove sciare su piste bellissime a pochi chilometri da Milano

Che cosa c'è di più bello che sciare su una bellissima pista innevata?

A Domobianca, graziosa località sciistica della Val d'Ossola, tutto questo è possibile. A soli 10 chilometri da Domodossola, a un'ora da Milano, Domobianca è la meta giusta per chi cerca un'oasi di pace dove godere di panorami unici e di ottime piste da sci.

Questa località è facilmente raggiungibile sia in auto (autostrada A26 e poi superstrada per il Sempione) sia in treno grazie alla linea Milano - Domodossola - Ginevra. A soli 15 minuti dalle piste, poi, ci sono tutti i servizi e gli svaghi necessari.

Le piste

Le piste per lo sci alpino si estendono per 21 km tra i 1050 e i 1900 m: la strada raggiunge l'Alpe Lusentino, poi con gli impianti si sale fino ai Pianali, il punto più elevato dell'area sciistica ai piedi del Moncucco: è qui che si gode di un panorama stupendo, che arriva fino al Monte Rosa. Alcune piste sono omologate per le gare FISI e FIS e possono ospitare competizioni a livello nazionale ed internazionale.

Ogni venerdi sera, dalle 19 alle 23, Domobianca ospita anche lo sci notturno, su una pista lunga quasi 3 km, interamente illuminata a giorno, servita da due impianti seggioviari.

Le offerte per i lettori di MilanoToday

Solo per i lettori di MilanoToday sono previste alcune offerte esclusive.

In partivolare, l'offerta Skipass Domobianca comprende:

Skipass Singoli Giornalieri validi per la stagione 2021/2022

Giornaliero Adulti Feriale a 18 euro invece di 26 euro

invece di 26 euro Giornaliero Adulti Festivo a 23 euro invece di 33 euro

invece di 33 euro Giornaliero Ridotto Feriale a 14 euro invece di 21 euro

invece di 21 euro Giornaliero Ridotto Festivo a 18 euro invece di 26 euro

Condizioni

Acquista il tuo Skipass, riceverai subito dopo una mail con la conferma dell'ordine.

Per ritirare la tua KeyCard recati presso l'Infopoint di Domodossola, in via Cantanara 12, o presso la biglietteria alla partenza degli impianti.