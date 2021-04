Prevenire il disagio giovanile: un milione di euro per l'Officina dei Giovani a Milano

Un milione di euro da Regione Lombardia per sostenere un progetto sottoscritto col Comune di Milano e l'associazione L'Amico Charly Onlus, per realizzare una serie di attività di risposta al disagio giovanile. Il progetto si chiama "L'officina dei giovani".

L'intervento è stato interamente realizzato in via Guerzoni (Dergano), dove trovano spazio un centro diurno psichiatrico (che opera nella prevenzione del disagio adolescenziale), attività di aggregazione e ascolto dei giovani, di orientamento, recupero e sostegno scolastico e professionale, attività sportive e progetti di inserimento e reinserimento lavorativo.

"Negli anni l'intervento ha subito rallentamenti per via di adempimenti urbanistici e modifiche progettuali", ha spiegato Alessandra Locatelli, assessore alla solidarietà sociale in Regione Lombardia: "La crisi sanitaria e sociale che stiamo affrontando rende ancora più indispensabile mettere in campo azioni in grado di aiutare i giovani ad affrontare le conseguenze psicologiche e materiali della pandemia". Le limitazioni e il conseguente mutamento delle abitudini quotidiane hanno inciso soprattutto sugli under 30: "Ecco perché - ha concluso Locatelli - progetti come l'officina dei giovani sono sempre più importanti".