La fermata metro Duomo chiude in anticipo

Per via del concerto della Filarmonica del teatro Alla Scala, giovedì la fermata della metropolitana Duomo (M1 e M3), chiude in anticipo. Dalle 18 circa i treni di M1 e M3 saltano Duomo.

"Chiuderemo la stazione su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Per cambiare linea vi suggeriamo di usare le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna. Per raggiungere la piazza e il concerto della Filarmonica della Scala, usate le stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. L’Atm Point di Duomo chiude dalle 17", ha scritto la società sul proprio portale.