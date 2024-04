Da oggi una linea della metropolitana resterà chiusa

A partire da oggi e per i prossimi sette giorni la linea metropolitanan M4 resterà chiusa per la messa a punto degli ultimi test tecnci. La Blu riaprirà il 10 aprile. La linea, attiva con 8 fermate e che dovrebbe concludersi con un totale di 21, dovrà rimanere inattiva per permettere il collaudo che non può essere svolto in presenza di passeggeri. Atm ha messo a disposizione i bus sostitutivi.

Orari del bus BM4

Da lunedì a venerdì:

tra le 7 e le 9:30 circa: ogni 3/4 minuti

tra le 6 e le 7 e tra le 9:30 e le 19:30 circa: ogni 6/7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Sabato e festivi:

tra le 6 e le 19:30 circa: ogni 7 minuti

dopo le 19:30: ogni 15 minuti

Da Linate per Duomo:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:30

Da Duomo per Linate:

prima partenza alle ore 6:00

ultima partenza alle ore 00:45

Terminato il servizio diurno dei bus BM4, inizia il servizio notturno dei bus NM4.

Le fermate