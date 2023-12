Non è ancora chiaro cosa ci sarà al posto dell'Old Fashion

Per il momento c'è una sola certezza. L'Old Fashion lascerà la sua storica sede di via Alemagna. L'ultima serata in via Alemagna sarà il 20 gennaio, entro la fine del primo mese del 2024 gli spazi saranno svuotati e restituiti alla Fondazione della Triennale (proprietaria dell'immobile). Tuttavia non è ancora chiaro ciò che verrà allestito su quello che attualmente è una pista da ballo. Per il momento Triennale, anche a domanda diretta, ha preferito non svelare i suoi piani. Stessa mossa per l'Old che si trasferirà in una nuova location, ma non ha comunicato il nuovo indirizzo (è in corso una trattativa e il locale dovrebbe riaprire dopo un anno).

C'è comunque una costante: gli spazi attualmente utilizzati dall'Old Fashion dovranno subire una profonda ristrutturazione per poter essere annessi al complesso espositivo. "L’ampliamento degli spazi, la loro permeabilità, la possibilità di renderli, anche dal punto di vista architettonico, maggiormente adeguati ad un approccio culturale allargato è la base di partenza - hanno spiegato dall'istituzione culturale -. Da anni ormai la proposta culturale si è arricchita: c’è danza, musica, arti performative, audiovisivo, fotografia, public program e didattica".

L'espansione della Triennale, tuttavia, è un processo già in corso. A gennaio verranno inaugurati gli spazi dedicati al centro studi e l'ampliamento degli archivi. Non solo, il primo mese del 2024 porterà anche una nuova illuminazione della facciata. "A seguito dell’ampliamento del museo del design, della riqualificazione energetica del palazzo ed di una nuova disposizione dei servizi aggiuntivi negli spazi, si colloca l’esigenza di acquisire lo spazio e di gestirlo direttamente in modo coerente alla missione istituzionale", hanno puntualizzato da via Alemagna.

Ristrutturazione degli spazi interni ma non solo, nei prossimi anni tutto l'angolo di Milano che gravita attorno alla Triennale cambierà radicalmente. I binari della stazione di Milano Cadorna saranno totalmente coperti da una foresta sintetica. Si tratta del progetto "Fili" della Regione (per cui sono stati stanziati 210 milioni).