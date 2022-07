Così le Olimpiadi hanno cambiato lo skyline di Milano

Su palazzo Lombardia sono comparse le vetrofanie per le olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Le grafiche si trovano sulle vetrate est e ovest del palazzo che ospita gli uffici della giunta e ritraggono uno sciatore e uno snowborder impegnati sulle montagne lombarde. Non solo, fuori dall'ingresso principale, a fianco del tricolore, della bandiera dell'Ue e della rosa camuna, sventola anche quella appositamente realizzata per i giochi del 2026, all'interno della quale è stato apposto anche il logo dei giochi paralimpici proprio a testimonianza dell'attenzione che la Regione riserva anche a questi atleti speciali.

"La 'brandizzazione' di palazzo Lombardia - ha detto il governatore Attilio Fontana - è un modo per comunicare ai cittadini quanto stiamo cercando di realizzare, per fare in modo che sempre più persone si incuriosiscano perché le Olimpiadi del 2026 saranno un evento che lascerà il segno".

Nella giornata di mercoledì 27 luglio si è svolto un incontro tra il presidente della Regione e il presidente del Coni e della fondazione Milano-Cortina 2026, Giovanni Malagò. "Un incontro utile e proficuo che ci ha consentito di fare il punto della situazione - ha spiegato Fontana -. Tutto procede come da programma e siamo quindi ottimisti di riuscire a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Molto soddisfatto anche Giovanni Malagò: "Vengo tutte le settimane a Milano e sarò qui, e nei luoghi delle Olimpiadi, sempre più spesso. Oggi abbiamo fatto il punto della situazione e devo dire che c'è molta condivisione rispetto ai temi da affrontare".