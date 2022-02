Come stanno andando le cose per la costruzione di PalaItalia a Milano

A piccoli passi, ma avanti. Nelle scorse ore è arrivata un'attesa novità per la costruzione di PalaItalia, l'arena che sorgerà in zona Santa Giulia di Milano e che ospiterà le partite di hockey sul ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

"Importante passo avanti per il PalaItalia, l’arena per lo sport e lo spettacolo più moderna e capiente del nostro Paese, 16mila spettatori, che sarà realizzata nel quartiere di Santa Giulia e che ospiterà l’hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dopo una riunione a Roma con il ministro Giovannini - ha spiegato il sindaco di Milano, Beppe Sala - è stato raggiunto l’accordo per le opere di accesso dalla Tangenziale Est, al fine di favorire un accesso efficiente e in sicurezza all’Arena e al quartiere di Santa Giulia".

"A breve - ha fatto sapere il primo cittadino meneghino - sarà firmato il Protocollo di Intesa tra ministero delle infrastrutture, comune di Milano, regione Lombardia, società Serravalle Milano tangenziali e città Metropolitana. Gli interventi non peseranno sui bilanci del comune".

I lavori allo svincolo Forlanini della tangenziale erano uno degli aspetti più urgenti da chiarire in vista della nascita dell'arena. Ci sarà poi bisogno di un impianto di trattamento che consente di riutlizzare il terreno mosso, del completamento del sottopassaggio Paullese e della linea del tram per unire le stazioni di Rogoredo e Forlanini, con lavori anche su via Toledo per il collegamento tra lo svincolo Mecenate e lo svincolo Paullese.

Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro Enrico Giovannini per l'accordo raggiunto sugli "interventi da realizzare per migliorare la connessione tra la tangenziale est di Milano e il futuro Pala Italia in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026". "Una questione complessa - si legge in una nota del dicastero - seguita da vicino dal viceministro Alessandro Morelli, delegato alle infrastrutture connesse alle Olimpiadi invernali". L'accordo, hanno rimarcato dal Mims, "sarà ora formalizzato con un protocollo d’intesa, ai sensi del quale la concessionaria Serravalle si impegnerà a realizzare i lavori di ampliamento dello svincolo entro il 31 dicembre 2025, e quindi prima dell’appuntamento sportivo internazionale.

"Sia per quanto riguarda la realizzazione delle opere direttamente connesse allo svolgimento dei Giochi, sia per ciò che attiene alle infrastrutture destinate alla loro accessibilità, l'impegno della regione Lombardia continua a essere concreto e costante", ha invece sottolineato Antonio Rossi, sottosegretario alla presidenza di Regione Lombardia, con delega allo sport e Olimpiadi. "Ancora una volta - ha ribadito l'ex Olimpionico - sottolineo che regione Lombardia ha lavorato, e proseguirà a lavorare, in costante raccordo con il viceministro Morelli per assicurare il rispetto dei tempi previsti e procedure amministrative snelle per rispettare i tempi della realizzazione delle opere".

E proprio i tempi di realizzazione delle opere nei giorni scorsi avevano fatto nascere qualche polemica sul futuro PalaItalia. Sull'arena di Santa Giulia pendono infatti i ricorsi al Tar presentati dal Gruppo Cabassi, proprietario del Mediolanum Forum di Assago. “Negli ambienti imprenditoriali e sportivi si sta parlando molto e con toni allarmati del Pala Santa Giulia e dei rischi per Milano nel caso in cui il palazzetto legato alle Olimpiadi non fosse realizzato in tempo - era stato l'allarme lanciato dal deputato milanese della Lega e responsabile enti locali del Carroccio, Igor Iezzi -. Il sindaco Giuseppe Sala evita il tema, ma mettere la testa sotto la sabbia significa condannare Milano e la Lombardia ad una tragedia annunciata. Se il sindaco Sala non riesce a risolvere la situazione gli conviene dichiararlo - il suo j'accuse - per trovare sostegni che evitino alla città la peggiore figuraccia della storia".