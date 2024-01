La terza perizia salva l'olmo di Villapizzone dall'abbattimento

Non va abbattuto l'olmo centenario di Villapizzone, per il quale da mesi gli abitanti della zona hanno eretto barricate. Lo dice la terza perizia, commissionata dal Comune di Milano, dopo che la prima perizia (sempre del Comune) e il Garante del Verde avevano segnalato le precarie condizioni di salute, affermando però che l'albero avrebbe potuto essere potato per evitare l'abbattimento. Lo stesso suggerimento di una seconda perizia, commissionata da un gruppo di residenti.

In un primo momento, l'assessorato al verde aveva fissato il 28 dicembre 2023 come data per l'abbattimento, ma poi l'assessora Elena Grandi aveva rinviato l'operazione a data da destinarsi, in attesa della nuova perizia. Il quartiere è particolarmente affezionato all'olmo, che si trova nei pressi di una scuola e di una biblioteca, perché, con i suoi 97 anni di vita, è una specie di 'memoria storica' di quando la zona era aperta campagna.

Il comitato Bibliogiardino ha monitorato la situazione dell'olmo e ha raccolto la disponibilità di un gruppo di cittadini e arboricoltori ad adottare l'albero, facendosi carico degli interventi necessari a evitare l'abbattimento. L'olmo è 'sopravvissuto' ai temporali del 2023, in particolare alla tempesta del 25 luglio, anche se in quella occasione una branca, spezzandosi, si è abbattuta sul giardino della biblioteca.