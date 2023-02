Perché l'Olona aveva questo strano colore

Il fiume Olona si è tinto di marrone nella tarda mattinata di venerdì 3 febbraio. Tutto è successo intorno alle 12, come riportato da Massimo Cozzi, consigliere comunale di Nerviano, che in seguito ha allertato la polizia locale che a sua volta ha informato l'Arpa.

Secondo quanto riferito dall'agenzia regionale per la protezione ambientale il colore dell'acqua era dovuto a una tracimazione di terra avvenuta poco prima a Parabiago, comune a monte di Nerviano. Proprio tra Canegrate e Parabiago, infatti, sono in corso lavori per la realizzazione di vasche di laminazione.

Cos'è una vasca di laminazione Una vasca di laminazione è un'opera idraulica che viene realizzata per ridurre la portata durante le piene di un corso d'acqua tramite lo stoccaggio temporaneo di parte del volume dell'onda di piena.

Olona fiume inquinato: i precedenti

Non è la prima volta che l'Olona assurge agli onori della cronaca. A gennaio 2020 il corso d'acqua si era riempito di bottigliette di plastica (a causa di un cantiere per l'allargamento dell'Autostrada A4). Tra settembre e ottobre del 2019 il fiume era diventato, letteralmente, una fogna a cielo aperto dato che il depuratore di Canegrate era stato chiuso per manutenzione. Non solo: a giugno 2019 si era verificata una vera e propria moria di pesci a Parabiago.