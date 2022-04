L'Oltrepò Pavese finisce sul Guardian: "Luogo bellissimo a 40 minuti da Milano"

Delle bellezza ancora un po' selvaggia dell'Oltrepò Pavese si sono accorti anche gli inglesi. La regione, a meno di un'ora da Milano, è finita tra le località suggerite dalla guida del quotidiano The Guardian, 'Hidden Italy: where to stay and what to do off the beaten track' ('Italia nascosta: dove soggiornare e cosa fare fuori dai sentieri più battuti').

Gli autori della guida hanno particolarmente apprezzato le colline verdi e dorate di questa regione, i suoi villaggi medievali e i maestosi castelli, definendola 'una toscana del nord' che ha il vantaggio di avere solo uno sparuto gruppo di turisti stranieri. Chi non conosce questa zona, hanno sottolineato, si perde viste panoramiche su sconfinati vigneti, graziosi villaggi di pietra e pietanze deliziose.

Tra i luoghi consigliati dai giornalisti inglesi c'è Voghera, di cui viene anche citata la celeberrima casalinga, oltre alla cattedrale (la colleggiata di san Lorenzo) e il castello visconteo. Non mancano poi i riferimenti a quella che viene chiamata 'la vera gioia' della regione, ovvero le sue dolci colline punteggiate da borghi come Fortunago e Costa Cavalieri.

Il territorio è ricco anche di fortezze, come il Castello Dal Verme, non lontano da Zavattarello. Grande protagonista è poi il vino: l'Oltrepò è infatti la terza zona al mondo per produzione di Pinot Nero. Da provare nelle sue numerose cantine, di cui molte offrono degustazioni guidate, anche Riesling, Barbera, Sangue di Giuda, Bonarda, Croatina e Moscato. Ad accompagnare i calici, e nemmeno questo è sfuggito agli inglesi, tante specialità come il salame di Varzi, il pane di Stradella, il Miccone (un panino fritto), la torta di Mandorla e la Formaggella di Menconico.