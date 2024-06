Il Pirellone illuminato con la scritta dedicata alle Olimpiadi

"The Games light up Milano!". Ieri sera il Pirellone si è illuminato con i colori della bandiera italiana riportando una scritta: "Olympic day". Regione Lombardia, insieme alla Fondazione Milano-Cortina 2026, ha aderito alle iniziative promosse in tutto il mondo dal Comitato olimpito internazionale proprio in occasione dell'Olympic day.

Su entrambi i belvedere di Palazzo Pirelli e Palazzo Lombardia si sono accesi i tricolore, su suggerimento del Cio, come rimando alle imminenti Olimpiadi. Anche Milano ha, così, partecipato a una giornata di celebrazione dello sport, della salute e dello stare insieme.

La Regione ha pubblicato le immagini su Instagram commentando: "Un messaggio sull'importanza dello sport nella vita quotidiana e un save the date: Milano Cortina 2026 è già qui".