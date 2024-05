Coda di ore per entrare nel negozio del manga One Piece

Una coda di ore, con centinaia e centinaia di persone, ha letteralmente "assaltato" il pop up shop di One Piece, in Gae Aulenti e corso Como. Lo store è stato aperto in occasione del 25esimo compleanno del famoso manga creato da Eiichirō Oda, che è uno dei fumetti di maggior successo al mondo: al 2022 aveva superato le 500 milioni di copie distribuite. Famosissime, poi, le serie anime del 1999 (inizialmente "All'arrembaggio!") trasmessa anche su Italia 1 e quella di Netflix live action in streaming lo scorso anno.

Il manga narra le avventure di Monkey D. Luffy e del suo vivace equipaggio. Accompagnato dai suoi fedeli compagni, il suo obiettivo è diventare il Re dei Pirati e trovare lo One Piece, l'epico tesoro nascosto dal leggendario Re dei Pirati Gol.D.Roger. Ma, nel mezzo, si saranno infinite avventure.

Le iniziative gratis

L'universo One Piece, poi, negli anni, ha prodotto un'enorme serie di prodotti dedicati, dai videogiochi ai giocattoli. Da domenica 5 maggio sono in programma una serie di iniziative gratuite in diverse città europee, tra cui Milano. I visitatori avranno l'opportunità di ricevere gratuitamente regali esclusivi forniti da Crunchyroll e Ultra Pop. In Gae Aulenti c'è un gigantesco gonfiabile. Poi il negozio che, come detto, è stato inondato di fan: sarà aperto dal 5 al 19 maggio dalle ore 10 alle ore 20, in uno spazio di oltre 300 mq suddiviso in aree tematiche per un percorso "di esperienze coinvolgenti". Al suo interno, i visitatori potranno divertirsi e immergersi nell'universo di One Piece con disegni futuristici e colorati tratti dalla "Saga di Egghead". Saranno installati diversi photocall per dare la possibilità ai visitatori di immortalare questo evento speciale.

"Per la prima volta in Italia, una best selection di prodotti licenziati in Europa e una corposa ed esclusiva selezione di prodotti portati da Toei Animation in Limited Edition. All'interno del pop-up shop si potranno trovare prodotti e gadget inediti, postazioni per divertenti photo opportunity, la tradizionale lotteria in cui saranno messi in palio tutti i giorni numerosi gadget provenienti dal mondo One Piece e molto altro", si legge in una nota dell'organizzazione.