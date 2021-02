Milano, aperti gli open day (online) di scuole dell’infanzia, nidi e sezioni primavera

Al via le presentazioni delle scuole comunali per i più piccoli

Aperti mercoledì 10 febbraio gli open day, online per via della pandemia, delle scuole dell’infanzia, dei nidi e delle sezioni primavera del Comune di Milano. Anche se l’emergenza sanitaria non consente lo svolgimento in presenza, le famiglie interessate hanno comunque a disposizione una pagina dedicata per scoprire le proposte educative.

Nella pagina degli open day disponibile da mercoledì mattina è possibile accedere virtualmente alle informazioni sui singoli servizi gestiti direttamente da Comune o in appalto: oltre alle informazioni sulle sedi e ai riferimenti, ogni scuola ha realizzato, infatti, un breve video che guida le famiglie e ha messo a disposizione una presentazione sui servizi offerti.

Qualora i genitori volessero acquisire ulteriori informazioni, possono prendere contatti direttamente con i singoli servizi o scrivere alla mail openday06@comune.milano.it. È inoltre disponibile l’elenco dei nidi accreditati in convenzione, in modo che le famiglie possano, se lo desiderano, prendere contatti con i gestori e chiedere informazioni sulla struttura e sull’offerta educativa.

Il sistema dei servizi 0-6 del Comune di Milano comprende 103 nidi d’Infanzia, 171 scuole dell’infanzia, 37 sezioni primavera, 35 nidi in appalto e una disponibilità di 1.750 posti nei nidi privati accreditati. Per fornire ai genitori informazioni sul funzionamento delle strutture, sul calendario, sugli orari e sui costi è disponibile un’agile guida scaricabile. Dal 22 febbraio al 6 marzo si apriranno le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022, che potranno essere effettuate sono online tramite un’utenza Spid.

“La pandemia ci costringe ancora a limitare gli appuntamenti in presenza – dichiara l’assessora all’Educazione Laura Galimberti –, ma ci siamo impegnati per garantire alle famiglie dei bambini fra 0 e 6 anni un accesso virtuale, per supportare i genitori nell’importante scelta del nido o della scuola dell’infanzia per i bambini che inizieranno l’anno prossimo il loro percorso educativo. È un primo importante esperimento, che ha visto il coinvolgimento di tutte le unità educative e di tutti gli educatori, e che dimostra una grande attenzione alle potenzialità tecnologia che potremo sfruttare anche in futuro per integrare le modalità in presenza”.