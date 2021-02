Cusano Milanino, Open Fiber connette le prime 3.200 unità immobiliari alla rete ultraveloce

La rete ultraveloce di Open Fiber accende un altro importante comune dell’hinterland di Milano: sono oltre 3.200 le unità immobiliari del comune che possono usufruire di una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Open Fiber ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi a banda ultra larga nel quadrante Nord ovest del quartiere Cusano, tra Parco Chico Mendes e Parco Tirelli. L’obiettivo è raggiungere circa 7mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa).

Grazie a un investimento diretto di 2 milioni di euro, Open Fiber sta realizzando una nuova infrastruttura di telecomunicazioni completamente in fibra che si estende per più di 15 chilometri sul territorio: circa il 60% del piano di sviluppo viene realizzato attraverso il riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, mentre gli scavi sono effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale. L’infrastruttura a banda ultra larga è un asset strategico per la crescita dei territori urbani, poiché permette di colmare il ritardo digitale sviluppando servizi di ultima generazione, leve principali della produttività per affrontare le sfide economiche e sociali di oggi e dei prossimi anni.

La rete FTTH è l’unica in grado di garantire la massima efficienza e la minima latenza per i servizi oggi indispensabili come lo smart working, la didattica a distanza o la telemedicina. Open Fiber è un operatore wholesale only, non si rivolge direttamente ai clienti finali ma mette la propria rete a disposizione di tutte le aziende di telecomunicazioni interessate. I principali operatori partner di Open Fiber, insieme a Internet service provider locali, stanno già commercializzando i servizi sulla rete ultraveloce realizzata nel comune di Cusano Milanino: per attivare il servizio, bisogna verificare sul sito www.openfiber.it la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e contattare uno degli operatori disponibili per poi iniziare a navigare ad alta velocità