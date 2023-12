Un palco per gli artisti che vogliono esibirsi in stazione

Uno spazio dedicato agli artisti di strada (e non) che si vogliono esibire in uno dei luoghi più tipici di questo mestiere: la stazione. Domani, giovedì 21 dicembre, alle ore 12, verrà inaugurato il primo totem Openstage nella stazione di Milano Bovisa. Si tratta di un’iniziativa di Ferrovienord, un dispositivo che permette agli artisti di collegare il microfono e gli strumenti a un’apposita colonnina, creando un’area di intrattenimento controllata.

All’inaugurazione parteciperanno il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna, e l’assessore ai trasporti e mobilità sostenibile della regione, Franco Lucente. Per l’occasione sono stati invitati a esibirsi tre giovani artisti: Lorenzo Bonfanti, Alessia Marchianò e i Whitevisions.

Openstage è un progetto che dà l'opportunità a tutti di avere un palco e agli artisti emergenti di potersi esibire in un luogo sicuro con la strumentazione necessaria. Un'iniziativa che partirà da Milano Bovisa per poi, eventualmente, essere riprodotta in altre stazioni o luoghi.