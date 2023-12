L'Opera Cardinal Ferrari ospita 270 persone al pranzo di Natale

Torna il Grande Pranzo di Natale dell’Opera Cardinal Ferrari, il 25 dicembre al centro diurno di via Boeri. Come ogni anno, anche per questa festività natalizia i 20 volontari serviranno ai senza dimora, chi è solo e alle famiglie in difficoltà.

Questo Natale saranno circa 270 gli ospiti a tavola insieme all’arcivescovo di Milano, monsignor Del Pini. “Per gli oltre 2mila senza dimora del milanese è stato un autunno difficile e ora una stagione invernale che si sta dimostrando particolarmente rigida”, spiega l’Opera Cardinal Ferrari.

“È per tutti loro che Opera Cardinal Ferrari apre le sue porte anche a Natale per godere di un prezioso momento di convivialità e condivisione: i Carissimi dell'Opera, le persone sole e senza dimora che frequentano abitualmente il Centro Diurno, le tante famiglie che vivono in condizioni di povertà, i numerosi volontari, Seminatori di Gioia come li chiamava il Cardinal Ferrari, che consentono di portare avanti la propria missione a favore delle persone più fragili e deboli”, racconta l’Opera.