Lasciati senza stipendio dopo aver lavorato alla Scala di Milano

"Abbiamo caricato e scaricato le scenografie del Teatro alla Scala di Milano, ma da oltre un mese siamo senza stipendio". A denunciarlo una ventina di operai che nella mattinata di lunedì 19 settembre hanno organizzato un presidio alla Roger Logistic di viale Achille Papa, 30, zona Portello.

"La Roger Logistic aveva un appalto alla Scala, dove noi abbiamo lavorato svolgendo attività di carico e scarico con i camion - spiega uno degli operai a MilanoToday -. Con gli stipendi, però, siamo indietro di un mese e non è la prima volta che succede. Abbiamo provato a contattare l'azienda ma nessuno ci risponde: ci attaccano il telefono in faccia".

"Non sappiamo come fare - continua il lavoratore -, vogliamo soltanto che ci venga corrisposto ciò che ci spetta. Sappiamo che il teatro alla Scala ha pagato la Roger Logistic, ma a noi non è arrivato nulla". Sul posto è interventua la polizia di Stato per una lite tra alcuni operai e il datore di lavoro. Nessuno è rimasto ferito.