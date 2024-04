Musicista suona la tromba un'ora dopo un intervento in ospedale

Una tromba suona sulle note di Ennio Morricone appena fuori da una sala operatoria, davanti a una platea di 'camici verdi' che ascoltano stupiti l'esecuzione del loro paziente, reduce da un delicato intervento all'addome. È la singolare performance andata in scena all'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Milanese.

Il protagonista è Roberto (nome di fantasia), classe 1940, musicista affermato. Nelle scorse settimane scopre una malattia da operare subito, ma in cima ai suoi pensieri resta la voglia di rimanere lucido e di conservare abbastanza fiato da continuare a insufflare nel suo adorato strumento. Un desiderio realizzato grazie alla Awareness Laparoscopy. Consiste nell'esecuzione di un'anestesia loco-regionale toracica, associata a una sedazione - spiegano dall'Asst Melegnano e della Martesana, alla quale fa capo il presidio di Vizzolo - che permette di non far sentire dolore al paziente e al contempo di tutelare la funzionalità neurologica e quella respiratoria, evitando il ricorso agli anestetici generali e alla ventilazione meccanica. Una tecnica chirurgica con minima invasività, dunque, dal punto di vista chirurgico, ma soprattutto anestesiologico, con enormi benefici post operatori in particolare nei fragili e negli anziani.

Sulla materia, da un anno è attiva a Vizzolo una vera e propria Academy formativa, che vede la partecipazione di anestesisti, chirurghi e infermieri provenienti da tutta Italia. Un approccio moderno che ha permesso a Roberto di impugnare la sua tromba a soli 60 minuti da un intervento durato oltre 5 ore e mezza. Incantando l'équipe chirurgica guidata da Carmelo Magistro, che in collaborazione con l'Anestesia diretta da Giovanni Marino (paziente seguito da Benedetta Basta) e con tutto il personale del blocco operatorio coordinato da Davide Vailati - precisa una nota - ha operato con successo il musicista.