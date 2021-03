Niguarda e Policlinico: l'intervento salvavita su un neonato col catetere grande come uno spaghetto

Salvata la vita, al Niguarda, a un neonato prematuro di 1,1 chili con un'anomalia cardiaca a cui è stato chiuso il dotto arterioso di Botallo con un catetere sottilissimo, del diametro di uno spaghetto, inserito con una puntura dalla vena femorale che ha raggiunto l'arteria polmonare e quindi l'aorta.

Un intervento mai eseguito finora in Italia con questa tecnica su un neonato così piccolo. E' stato portato a termine nelle sale di emodinamica del Niguarda da un team multidisciplinare composto da cardiologi pediatrici, anestesisti, tecnici di radiologia, neonatologi e infermieri, in collaborazione con i neonatologi del Policlinico di Milano.

Grazie alla tecnica transcatetere si è evitato il ricorso ad un intervento a torace aperto. Nel 2019, il Niguarda è stato il primo ospedale italiano ad introdurre questa nuova metodologia, utilizzata in pochi posti nel mondo. Da allora sono stati trattati otto neonati provenienti anche da altre terapie intensive neonatali lombarde. "Una volta in sede, dal catetere è stato rilasciato un dispositivo auto-espandibile che è andato a tappare il dotto arterioso aperto - spiega Giuseppe Annoni, cardiologo pediatrico di Niguarda -. Durante la vita fetale, infatti, esiste un 'tubicino', il dotto di Botallo appunto che, mettendo in comunicazione l’arteria polmonare con l’aorta, ottimizza la circolazione fetale. Dopo la nascita il dotto normalmente si chiude ma se questo non avviene possono insorgere complicazioni cardiache".

Il dotto di Botallo è un vaso arterioso presente nel cuore che spesso, nel neonato molto prematuro, non si chiude spontaneamente. "Il dotto - spiega Stefano Martinelli, direttore di terapia intensiva neonatale al Niguarda - se rimane aperto può creare problemi alla perfusione degli altri organi fino ad arrivare allo scompenso cardiaco. La terapia di scelta per la chiusura è farmacologica ma in alcuni casi non funziona e necessita pertanto l’intervento cardiochirurgico. La metodica con catetere transcutaneo è molto meno invasiva e molto meglio tollerata da questi neonati molto piccoli e altamente instabili. Inoltre da qualche anno abbiamo introdotto una nuova modalità di monitoraggio anch’essa non invasiva, la cardiometria elettrica, che si protrae per tutte le fasi della procedura e nelle 24 ore successive. Questo ci consente di valutare in continuo la stabilità emodinamica dei neonati e di intervenire con la terapia farmacologica, se necessario".

L’intervento non ha presentato criticità e, già il giorno dopo, il piccolo è tornato alla terapia Intensiva neonatale del Policlinico di Milano per proseguire le sue cure. "Il bimbo ora sta bene - commenta Fabio Mosca, direttore di terapia intensiva neonatale del Policlinico - e, anche se lo attende ancora un lungo percorso, possiamo senz'altro dire che il peggio è passato. La nostra esperienza nelle cure intensive è tra le migliori d'Europa e ci permette di gestire in tranquillità casi complessi come il suo. Ogni anno gestiamo la nascita e l'assistenza per circa mille neonati con problemi, di cui 150 bimbi sotto 1,5 kg di peso: un dato che rappresenta la migliore garanzia e tranquillità per la mamma e per il suo bimbo".

