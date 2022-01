Interventi rimandati al Galeazzi: arrivano gli ispettori della Regione

La direzione generale Welfare della Regione ha avviato un'ispezione interna all'Istituto ortopedico Galeazzi d Milano dopo il caso, scoppiato nei giorni scorsi, del rinvio degli interventi ad alcuni pazienti sprovvisti di "super green pass". La decisione di rinviare le operazioni chirurgiche non urgenti, secondo quanto era trapelato nei giorni scorsi, era stata presa dal direttore sanitario della struttura Fabrizio Pregliasco.

Agli ispettori è stato chiesto di "raccogliere informazioni". Non solo, "a breve" l'ospedale dovrà anche produrre una relazione su quello che è accaduto.

Operazioni rinviate al Galeazzi: cosa sta succedendo

Il caso è scoppiato, letteralmente, la sera del 18 gennaio: ne ha parlato Mario Giordano nel programma televisivo 'Fuori dal coro'. Stando a quanto riportato, due pazienti si sarebbero visti rimandare un'operazione chirurgica in quanto non possedevano il super green pass (che si ottiene completando il ciclo vaccinale oppure con la guarigione dal covid).

Il call center del Galeazzi, intervistato dalla stessa trasmissione, ha confermato di avere avuto un'indicazione scritta, firmata dal virologo Pregliasco, in merito. Ma è lo stesso virologo, il 19 gennaio, a far meglio il punto sulla questione. Sentito dall'Ansa, il direttore del Galeazzi ha sostanzialmente confermato la riprogrammazione degli interventi per i pazienti con fragilità, tra cui quelli sprovvisti di green pass rafforzato, che sono considerati fragili in virtù della minor protezione contro il virus.

Tuttavia questa riprogrammazione vale esclusivamente per gli interventi non urgenti. Pregliasco ha fatto l'esempio dell'alluce valgo. E ha sottolineato che, invece, le operazioni urgenti non vengono e non verranno rimandate, a prescindere dal green pass. Al Galeazzi vi sono oltre venti ricoverati che sono positivi al covid, di qui l'indicazione di rivalutare le situazioni non urgenti a seconda della fragilità del paziente. E, per valutare la fragilità, il super green pass è una delle condizioni: l'idea alla base è che chi non è vaccinato (o guarito di recente) ha più probabilità di contrarre il covid, anche in forma grave, e va protetto.