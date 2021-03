I due loghi delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina fanno schifo a tutti

Il primo si chiama Futura, il secondo Cubo e uno di questi due loghi diventerà l'emblema dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. Entrambi i lavori sono stati sviluppati da Landor, società appartenente alla multinazionale inglese Wpp, la stessa azienda che realizzò il logo Italia.it. Il vincitore sarà scelto attraverso un sondaggio online. E' la prima volta che avviene nella storia. Mentre le votazioni online proseguono, MilanoToday ha chiesto un parere ad alcuni professionisti del settore. Il risultato è pressochè unanime: la scelta è su due creatività di "bassissimo livello". E il livello è quello di "un bambino di 12 anni".

"Non sono né impattanti né memorabili, ma il problema è il voto online"

Nessuno dei due loghi emoziona Alessandro Beulcke, fondatore e amministratore delegato di Beulcke+Partners, agenzia di comunicazione milanese specializzata nella comunicazione online.

Quale preferisce tra i due loghi?

"Non voglio commentare questi due marchi perché ogni logo ha una sua identità e ogni marchio ha una sua dignità, un suo perché. Comunque trovo un po' di debolezza in queste due proposte. Un marchio non deve essere bello o brutto, deve essere funzionale. La bellezza ha dei canoni estetici e può essere un fatto il relativo. Comunque non li trovo particolarmente impattanti e memorabili. Ma il discorso è un altro".

In che senso?

"Trovo sbagliato il processo decisionale. Mi spiego: nessun medico si affiderebbe alla rete per avere un consulto su una radiografia; un cardiologo non farebbe mai un sondaggio online per capire se è meglio svolgere o meno un intervento al cuore. O ancora, un gruppo di ingegneri non chiederebbe ami a delle persone non competenti se un ponte è meglio di un altro. Mi spiace che il mestiere della creatività sia visto come una professione facile e che può essere giudicato da chicchessia. Non vedo perché un grafico o un creativo non debbano avere pari dignità di altri professionisti. Volersi rivolgere alla rete pensando che questo pensiero sia sempre il migliore non dà dignità. In questo campo "l'uno vale uno" non funziona".

Ha votato uno dei due lavori?

"No, non ho dato la mia preferenza a nessuno dei due lavori. Fossi stato invitato a un tavolo tecnico di esperti avrei avuto tutti gli strumenti per giudicare, tra questi anche 25 anni di carriera alle spalle nel campo della comunicazione. Non vedo perché il mio voto debba valere come quello del mio vicino di casa che fa tutt'altro nella vita. Il giudizio popolare ammazza la creatività che è fatta di studio, genialità di gruppi e di singoli. Ricorrere al referendum è una debolezza che toglie dignità al mestiere. E la creatività italiana è un settore che produce qualche punto molto interessante di Pil".

Quindi non le piace nessuno dei due?

"Diciamo che si poteva fare un lavoro molto più approfondito".

"Mia nipote 12enne avrebbe fatto meglio"

"È tranchant il giudizio di Artmouse, l'agenzia di comunicazione, web agency e studio di grafica presente sul mercato da 19 anni e con sede in zona De Angeli".

Quale dei due loghi vi piace di più?

"Nessuno dei due ci piace, noi li avremmo progettati in maniera molto diversa, non rientrano proprio nel nostro stile: noi non lavoriamo così".

Ma è solo una quesione estetica?

"No, il problema è che queste due proposte non hanno nessun significato. Se prendessimo uno studente e gli dicessimo 'inventati qualcosa', otterremmo lo stesso risultato. Loghi del genere per noi valgono 500 euro, il fatto che vengano pagati 50mila ci lascia basiti".

Quindi in entrambi i casi è un problema di concept...

"Sì, non c'è nessuno studio dietro. Se dovessimo votare ci asterremmo, non ce n'è uno meno brutto. Quello colorato (Dado, ndr) lasciamo perdere, hanno voluto fare un riferimento alla bandiera italiana e mettere il simbolo della neve, ma con il risultato di un'immagine che sembra rimandare a un composto chimico. Ma anche il 3d sul 26 (Futura, ndr) fa molto anni '80".

Quale dei due loghi sperate vinca?

"Speriamo che non vengano scelti. Entrambi sono di un livello talmente da principianti che un ragazzino di 16 anni avrebbe potuto fare meglio. Persino mia nipote 12enne farebbe meglio. Entrambe le proposte danno un'immagine brutta dell'italia del design. Dietro al concetto del logo di Expo, ad esempio, c'erano tante cose, poi poteva piacere o meno, ma almeno dietro c'era un pensiero. Anche quello delle Olimpiadi del 2006 a Torino non era bellissimo, ma era un po' più moderno e alla base aveva un concept particolare. Qui, con questi due loghi, sembra abbiano detto 'ok, facciamo un 3d con clipart'. E davvero, mi dispiace per la schiettezza, ma non vuol dire niente, nel primo (Futura, ndr) non si riesce a leggere neanche il '26'; nel secondo (Dado, ndr), invece, non si capisce cosa voglia dire quel parallelepipedo, avessero messo una montagna piuttosto. Siamo veramente allibiti che girino cose del genere".

"Ho votato il meno peggio"

Giudizio per nulla entusiastico anche per Aleide Web Agency - Ecommerce, SEO, Web Marketing, con sede nelle adiacenze di viale Luigi Majino, zona est di Milano.

Quale pensa sia il migliore dei due loghi?

"Ho visto entrambi e di primo acchito mi sembrano molto simili, tutti e due giocano sul numero '26', sono tutte e due molto spigolose come proposte, ci saremmo aspettati due loghi ben diversi, con proposte più eterogenee tra di loro".

Ha partecipato al voto online?

"Sì, io ho ho già votato il meno peggio, che comunque non è rappresentativo della creatività italiana, simboleggia poco lo spirito e le tradizioni di design e della moda nostrana, è un lavoro insufficiente".

Quale ha votato?

"Alla fine ho votato 'Dado', quello con il 26 colorato, che ha i puntini azzurri (anche non so nemmeno per indicare cosa). Il primo l'ho escluso perché ho fatto persino fatica a capire che quello fosse un '26'".

"Non sono un granché"

Valutazione molto negativa dei due loghi proposti anche quella di Make Lab Milano, agenzia grafica e di web design con gli uffici nel quartiere di Calvairate.

Cosa pensate dei due lavori?

"Non sono un granché sinceramente, forse era meglio quello provvisorio con il Duomo".

Quale votereste?

"Sinceramente non ci entusiasmano per nulla, non sceglieremmo nessuno dei due, Dado, il cubo con il '26' colorato sembra quasi scolastico, nell'altro, Futura, può essere interessante il gioco sul percorso di sci, ma il tutto è poco leggibile".

Come mai un giudizio così negativo?

"Si tratta principalmente di una questione di leggibilità. Poi i due loghi non sono molto adatti al livello della manifestazione sportiva, certo si comprende che si tratta delle Olimpiadi per via degli anelli, ma nessuna delle due proposte è sufficientemente rappresentativa. Il meno brutto è Futura, quello in grigio, ma non è comunque di nostro gradimento".

"Non sembrano loghi finiti, sembrano delle idee non sviluppate"

Per finire ci siamo guardati in casa. E abbiamo chiesto un parere a Francesco Improta, head of design del gruppo Citynews, nostro editore.

Qual è il progetto migliore?

"In entrambi i simboli ci sono un sacco di imprecisioni. Nel primo (Futura, ndr) il 26 non si legge immediatamente e sembra zeta accanto a una bi minuscola; il secondo (Dado, ndr) lo trovo proprio banale. In entrambi manca un'idea creativa che faccia pensare alle città. Al tema delle olimpiadi invernali".

Nessuno dei due è efficace, quindi?

"Come tutti i loghi quando ci abitua sembrano efficaci. Il logo di Londra 2012 non era un granché però a lungo andare ha funzionato. Questi mi sembrano un esercizio di stile grafico senza una vera idea".

Cosa non va nei due loghi?

"Ci sono tanti piccoli dettagli che stonano. In Futura c'è più equilibrio tra le forme: il 26, sebbene poco leggibile, è proporzionato come dimensione alla scritta Milano-Cortina che però ha un font troppo particolare. In questo caso ci sono troppi stili diversi. Oltre a questo il tratto che compone il numero 26 non sembra uniforme: pare ci sia una parte più larga e una più stretta. Nell'altro logo (Dado, ndr) il designer ha cercato più un'idea ma l'ha sviluppata in maniera molto basica; anche il font per la dicitura Milano-Cortina sembra poco leggibile e poco utilizzabile per il merchandising. Quello che non mi piace poi è il fiocco di neve che, per come lo vedo io, sembra anche il simbolo di una rete. Guardandoli mi sembrano simboli sviluppati da un designer che sa utilizzare qualche tool grafico e ha accampato qualche idea in attesa di uno sviluppo definitivo. Ecco, non mi sembrano loghi finiti in tutto e per tutto quanto delle idee abbozzate".