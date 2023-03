Quando torna l'ora legale nel 2023

Si avvicina il momento dell'ora legale. Tra pochi giorni Milano, la Lombardia e tutta Italia lasceranno l'ora solare per passare all'ora legale. Nella notte tra sabato e domenica 26 marzo 2023 le lancette degli orologi andranno spostate un'ora in avanti, con le 2 che diventeranno le 3.

La prima, e più evidente conseguenza, è che sarà possibile sfruttare un'ora di luce in più, con evidenti risparmi sui consumi elettrici. Di contro, il fisico e l'organismo impiegheranno alcuni giorni ad adattarsi a causa dell'orologio biologico legato ai ritmi circadiani che si trovano in difficoltà quando avvengono cambiamenti di orario e nel ritmo sonno veglia. Chiaramente quella notte gli italiani dormiranno un'ora in meno. L'ora legale resterà in vigore fino al 29 ottobre 2023, quando ci sarà poi un ritorno all'ora solare, con le lancette che andranno indietro.



Quella dell'ora solare e dell'ora legale è ormai quasi una storia da romanzo a puntate. Perché da tempo si parla di abolire il cambio dell'ora. A chiedere all'Unione Europea di rinunciare all'ora solare sono stati soprattutto i Paesi nordici, secondo cui spostare le lancette un'ora avanti prima dell'estate e un'ora indietro prima dell'inverno, causerebbe alcuni problemi allo stato psico fisico delle persone e alla salute. E da tempo infatti si sta ragionando a livello europeo sull'abolizione del passaggio dall'ora solare a quella legale. Nel 2018 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione che prevede l’abolizione dell’obbligo per i vari Paesi membri di passare da un’ora all’altra due volte all’anno, ma ha anche auspicato una decisione unitaria a livello europeo.

Una consultazione online - svoltasi dal 4 luglio al 16 agosto 2018 con l’adesione record di 4,6 milioni di cittadini europei - aveva mostrato che l’85% degli intervistati è favorevole all’abolizione del cambio dell’ora semestrale. La decisione definitiva è però non è mai più stata presa.