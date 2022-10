Torna l'ora solare: quando spostare le lancette indietro

Due settimane ancora. Mancano 15 giorni al ritorno dell'ora solare, che porterà le lancette dell'orologio indietro di un'ora fino al 26 marzo. Il cambio arriverà tra il 29 e il 30 ottobre

Nella notte tra l'ultimo sabato e l'ultima domenica del mese le lancette dell'orologio andranno spostate indietro dalle 3 alle 2 per il passaggio dall'ora legale a quella solare. Le giornate saranno chiaramente più "corte" perché farà buio prima, ma in compenso la mattina ci sarà un'ora in più di luce.

Da tempo ormai si parla di cancellare definitivamente il passaggio tra ora solare e ora legale, scegliendo la prima, che è quella "naturale". Negli ultimi giorni, però, c'è stato anche chi ha chiesto di restare all'ora legale per risparmiare. "Eliminare il passaggio all'ora solare", aveva spiegato il presidente della società italiana di medicina ambientale, Alessandro Miani, "consentirebbe di guadagnare un'ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio".

L'ora solare resterà in vigore fino al prossimo 26 marzo, quando le lancette andranno nuovamente spostata, ma di un'ora in avanti.