Cambiano gli orari di metro, bus e tram Atm

Qualche mezzo in meno e qualche attesa in più. Cambiano gli orari di autobus, tram e metropolitane Atm a Milano. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina ha fatto sapere che dal prossimo 26 agosto fino al 3 settembre M1, M2 e M3 seguiranno infatti gli "orari estivi". Fino a quel giorno, invece, la rossa, la gialla e la verde rispetteranno gli "orari di agosto".

Previste quindi alcune corse in meno rispetto al solito e, inevitabilmente, tempi di attesa un po' dilatati. La M5 avrà l'orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato e l'orario festivo la domenica e nei giorni festivi. Discorso diverso per la M4, che sarà in funzione dal lunedì al giovedì dalle 6 alle 22 e dal venerdì alla domenica dalle 6 alle 00:30.

Fino al 3 settembre, le linee di superficie - si legge ancora sul sito di Atm - rispettano "l'orario del sabato nei giorni dal lunedì al sabato" e "orario festivo la domenica e nei giorni festivi".

Capitolo a parte per i tram 5, 12, 19 e 33, il cui servizio è ancora limitato per i danni causati dal nubifragio dello scorso 25 luglio. "Il nostro obiettivo - ha concluso l'azienda di Foro Bonaparte - è riportare tutti i tram alla normalità entro il 4 settembre".