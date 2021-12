Aperture mostre e musei durante le feste a Milano

Che orari di apertura osserveranno i musei di Milano per le feste di Natale? In città molti luoghi di cultura saranno accessibili con il consueto orario anche durante le festività.

A rimanere aperti al pubblico, da martedì a domenica col consueto orario, dalle 10 alle 17.30, saranno le collezioni permanenti e le mostre ospitate da Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Gam Galleria d’Arte Moderna, Palazzo Morando - Costume Moda Immagine, Palazzo Moriggia - Museo del Risorgimento, Casa Museo Boschi Di Stefano, Studio Museo Francesco Messina, Museo di Storia Naturale e Acquario Civico. Tutti questi luoghi espositivi saranno invece chiusi il lunedì e nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio 2022.



Il Museo del Novecento resterà aperto al pubblico, come sempre, da martedì a domenica, dalle 10 alle 19:30, giovedì dalle 10 alle 22:30. Chiuso tutti i lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio 2022. Il 24 e 31 dicembre il Museo farà chiusura anticipata alle 17:30. In programma, oltre alla collezione permanente, le mostre: Mario Sironi. Sintesi e grandiosità', 'Anna Valeria Borsari. Da qualche punto incerto', 'invito 2021. Marinella Senatore', 'Vincenzo Agnetti e Paolo Scheggi. Il tempio. La nascita dell’Eidos'. Info su www.museodelnovecento.org.



Il Mudec, Museo delle Culture resterà aperto i lunedì dalle 14:30 alle 19:30; martedì, mercoledì e domenica dalle 9:30 alle 19:30, giovedì e sabato con orario prolungato fino alle 22:30. Il 24 e il 31 dicembre osserverà l’orario dalle 9:30 alle 14:00, mentre il 25 dicembre e il 1° gennaio aprirà alle 14:30 e chiuderà alle 19:30. In programma: “Disney. L’arte di raccontare storie senza tempo”, Piet Mondrian. Dalla figurazione all’astrazione”, “TvBoy. La mostra”. Maggiori informazioni sul sito www.mudec.it.



Palazzo Reale osserverà i seguenti orari: martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:30, giovedì dalle 10:00 alle 22:00. Chiuso tutti i lunedì (ad eccezione della mostra “Monet. Opere dal Museo Marmottan di Parigi, che resta aperta anche il lunedì dalle 10:00 alle 19:30). Il 24 e 31 dicembre le mostre resteranno aperte dalle 10:00 alle 14:30, il 25 dicembre dalle 14:30 alle 18:30 e il 1° gennaio 2022 dalle 14:30 alle 19:30. In programma: “Corpus Domini. Dal corpo glorioso alle rovine dell'anima”, “Realismo Magico, uno stile italiano”, “Tullio Pericoli. Frammenti”, “Pablo Atchugarry. Vita della materia” e “Monet. Opere dal Musée Marmottan Monet di Parigi”. Info su www.palazzorealemilano.it.



Il Pac Padiglione d’Arte Contemporanea sarà aperto al pubblico martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 19:30, giovedì dalle 13:00 alle 22:00. Chiuso tutti i lunedì, il 24, 25 e 31 dicembre e il 1° gennaio 2022. In programma: “Tania Bruguera. La verità anche a scapito del mondo” e “Giulia Iacolutti. Casa Azul”.

Info su www.pacmilano.it. In tutte le sedi l’ultimo ingresso è consentito un’ora prima della chiusura.