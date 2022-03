Deviazioni linee bus Atm Milano-Sanremo 19 marzo 2022

Sabato 19 marzo è in programma la 113ª edizione della Milano – Sanremo. Dalle 9.20 alle 10.30 circa deviamo diverse linee per permettere il passaggio della corsa. In questa pagina trovate tutte le modifiche al servizio.

Tram 1

In entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra via Broletto e piazza Firenze. Non passa da Cairoli, Cadorna, via Monti, largo Quinto Alpini, Arco della Pace.

Tram 2

Fa servizio tra Bausan-Cairoli e Negrelli-corso Colombo. Non passa in corso Genova, via Battisti, via Torino, Duomo, via Orefici, via Ponte Vetero.

Tram 10

Fa servizio tra viale Lunigiana-Cenisio e tra Porta Genova-piazza 6 Febbraio. Non passano da Pagano, Arco della Pace, corso Sempione, via Procaccini.

Tram 14

Fa servizio tra Cimitero Maggiore-Duomo e Lorenteggio-Porta Genova. Non passa in corso Genova, largo Carrobbio e via Torino.

Tram 15

Fa servizio tra Rozzano e piazza Abbiategrasso. Non fa servizio tra piazza Abbiategrasso e Duomo.

Tram 16

Fa servizio tra San Siro Stadio-piazza 6 Febbraio e Monte Velino-Duomo. Non passa in corso Magenta, via Meravigli e Cordusio.

Tram 19

In entrambe le direzioni devia e salta le fermate tra via Orefici e via Mac Mahon. Non passa da via Meravigli, largo D’Ancona, piazza Virgilio, largo Quinto Alpini, piazza 6 Febbraio, Domodossola, corso Sempione, piazza Firenze, via Bartolini, via Masolino da Panicale, piazza Prealpi. Passa in Cordusio, Lanza e Cenisio.

Bus 50

Fa servizio tra Lorenteggio e via Boccaccio. Non fa le fermate di Cadorna e Cairoli.

Bus 58

Fa servizio tra Baggio via Noale e via Boccaccio. Passa in Porta Vercellina e Conciliazione. Non passa per via San Vittore e Cadorna.

Bus 59

Fa servizio tra Famagosta e via La Spezia. Da qui prosegue in via Segantini e fa capolinea in piazza Arcole. Non passa in viale Liguria, viale Tibaldi, Castelbarco e Porta Lodovica.

Bus 61

Fa servizio tra piazza Napoli-largo V Alpini e largo Murani-Cairoli. Non passa da Cadorna e via Pagano/via Canova.

Bus 65

Fa servizio tra Porta Romana e via De Angeli/via Ripamonti. Non fa servizio tra via De Angeli e piazza Abbiategrasso.

Bus 79

Fa servizio tra Gratosoglio e via Feraboli. Non passa da Cascina Basmetto e non percorre il tratto via Chiesa Rossa-Porta Lodovica.

Bus 94

Fa servizio tra Porta Volta e via Visconti di Modrone. Da qui svolta in largo Augusto dove fa capolinea. Non passa da Policlinico, via Santa Sofia, via Molino delle Armi, piazza Vetra, via De Amicis, Sant’Agostino, via Carducci, largo D’Ancona, Cadorna.