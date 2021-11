Treni Italo: da Milano arriva il collegamento con Genova

Nuovi orari Italo Ntv dal prossimo 12 dicembre 2021. Da Milano ci sarà un collegamento con Genova.

Diventeranno così 116 i servizi giornalieri, rispetto ai 104 odierni. La prima novità riguarda l’arrivo di Italo nel capoluogo ligure: la città entra così nella rete della compagnia, che da tempo studiava questo territorio ricco di domanda. Genova sarà così collegata a Milano, Roma e Napoli, con 2 servizi no stop quotidiani, offrendo un nuovo modo di viaggiare ai cittadini liguri. Altra novità rilevante è quella relativa all’avvio dei servizi fra Udine e Milano. Lungo la trasversale del Nord Est (Venezia-Milano) saranno aumentati da 14 a 16 i viaggi quotidiani e 2 di questi prolungati verso Treviso, Conegliano, Pordenone e Udine. Confermati i restanti 14 servizi sulla linea Venezia-Milano, ottimizzando gli orari delle partenze e rafforzando la presenza di Italo sul Garda, passano infatti da 7 a 9 i collegamenti su Desenzano e restano confermati quelli su Peschiera.

C’è poi l’offerta dei servizi no stop fra Roma e Milano, con 32 viaggi giornalieri (uno ogni ora con rinforzi nelle ore di picco). Lungo la direttrice Torino/Milano-Napoli/Salerno, Italo conferma i 26 servizi al giorno (uno ogni ora) inserendo novità orarie volte a soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Novità poi riguardano il Veneto, nello specifico i collegamenti fra Venezia e la Capitale, di cui alcuni prolungati su Napoli e Salerno.

Diventeranno 20 i viaggi giornalieri, rispetto agli odierni 14. C’è poi tanto Sud nella strategia Italo, che in questo ultimo anno e mezzo ha ampliato notevolmente il network al Meridione, introducendo numerose nuove fermate. Passeranno da 4 a 6 i servizi giornalieri per la Puglia. Confermati i collegamenti su questa direttrice con le stazioni di Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie e Molfetta. Aumentano infine le corse anche per la Calabria, da 4 a 6 al giorno.