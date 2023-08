Milano, torna il passante S12 tra Bovisa e Melegnano

Torna da lunedì 28 agosto la linea S12 del passante ferroviario, tra la stazione di Bovisa e quella di Melegnano. Sono previste otto corse al giorno (quattro per ciascuna delle due direzioni), il primo passo verso l'attivazione della nuova linea che collegherà Cormano-Cusano Milanino con Melegnano, dopo miglioramenti all'infrastruttura. La linea, dopo l'ultima fermata del passante a Porta Vittoria, scende a Rogoredo e arriva al capolinea di Melegnano fermando a San Donato Milanese, Borgolombardo e San Giuliano Milanese.

L'annuncio del ritorno della S12, dopo tre anni di stop, era stato dato a giugno. La linea, soprannominata 'metropolitana ferroviaria di MIlano', era stata interrotta durante il periodo di pandemia Covid per ridimensionare l'offerta di treni in un momento storico di calo (drastico) della domanda, a causa delle restrizioni e del conseguente minor numero di passeggeri.

Gli orari della nuova S12

La S12 era 'nata' nel 2016: alternandosi con la S1 (Saronno-Lodi) consentiva un passaggio di treno ogni quarto d'ora. I comitati dei pendolari, negli ultimi anni, avevano più volte caldeggiato la ripresa del servizio lamentando il sovraccarico della S1 soprattutto al mattino. Gli orari resi noti da Trenord per la riattivazione della S12 non sembrano soddisfarli. Le partenze sono infatti programmate da Bovisa alle 6.21, 9.21, 13.21 e 16.21, da Melegnano alle 7.53, 10.53, 14.53 e 17.53. Gli stessi comitati avevano avanzato anche la richiesta di studiare la fattibilità per prolungare la S12 (una volta riattivata) fino a Lodi.

Non è l'unica novità di lunedì 28 agosto. Trenord, in vista della ripresa delle attività lavorative e scolastiche, ha deciso di aumentare i collegamenti sulle linee S8 Milano-Carnate-Lecco, Milano-Erba, Brescia-Parma, Milano-Novara Nord, Laveno-Varese-Saronno-Milano e, nei giorni festivi, sulla S9 Saronno-Seregno-Albairate.