Gli orari di metro e mezzi Atm per Capodanno, a Milano

Mezzi Atm in servizio anche per l'ultima notte dell'anno. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico sotto la Madonnina ha infatti predisposto un piano per organizzare il proprio servizio per la notte di Capodanno, quella tra il 31 dicembre 2022 e il 1 gennaio 2023.

"Sabato 31 dicembre le linee metropolitane seguono l’orario del sabato, le linee di superficie l’orario festivo. Sono in normale servizio i bus delle linee notturne", si legge sul sito di Atm.

Questi gli orari delle ultime partenze delle metro:

M1, ultime partenze

Da Sesto FS per Bisceglie 00:20

Da Sesto FS per Rho 23:54

Da Sesto FS per Molino Dorino 00:13

Da Rho Fiera per Sesto FS 00:12

Da Bisceglie per Sesto FS 00:11

M2, ultime partenze

Da Assago Forum per Cologno 00:21

Da Abbiategrasso per Gobba 00:36

Da Cologno per Abbiategrasso 00:05

Da Abbiategrasso per Gessate 20:49

Da Gessate per Abbiategrasso 21:32

Da Gobba per Abbiategrasso 00:43

Da Gobba per Assago Forum 00:21

Dopo le 22 i treni sono sostituiti dai bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate.

M3, ultime partenze

Da San Donato per Comasina 00:23

Da Comasina per San Donato 00:21

M4, ultime partenze

Da Dateo per Linate 21:00

Da Linate per Dateo 21:00

M5, ultime partenze

Da Bignami per San Siro 00:02

Da San Siro per Bignami 00:00

"Fino al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio tutte le linee seguono orario del sabato. 1, 6 e 7 gennaio tutte le linee seguono orario del festivo. M4 è in servizio, come al solito, dalle 6 alle 21", hanno chiarito di Atm.

Orari di bus, tram e filobus

30 dicembre e 2, 3, 4, 5 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario del sabato. Le linee 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì–venerdì. Le corse scolastiche sono sospese.

31 dicembre e 1, 6 e 7 gennaio. Tutte le linee seguono l’orario festivo. Il 31 dicembre e il 7 gennaio le linee 38, 39, 55 e 89 seguono l’orario del sabato, senza corse scolastiche. Il 31 dicembre le linee NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato.

Rete notturna

Le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91 sono in servizio tutte le notti, come di consueto.

Le linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94 sono in servizio, come al solito, nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Fanno servizio anche tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 5 e il 6 gennaio.

Parcheggi di corrispondenza